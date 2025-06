Orinson Amaya dispara contra Emilio Izaguirre: “Es el enemigo de Marathón y lo digo de frente”

San Pedro Sula, Honduras.

Amaya se mostró molesto e indignado por la actitud del director deportivo de Motagua. "No es posible que le esté llamando a Isaac Castillo o le esté llamando a Javier Arriaga si tienen tres y cuatro años de contrato".

"Lo repito, me arrepiento de haberlo fichado porque trajimos al enemigo a que conociera la casa, lo potencié, y fue uno de los errores que he tenido en mi gestión. Y este tema no lo hablo solo yo, si no pregunte a otros dirigentes lo que hace con los jugadores de otros clubes. Si quisiéramos hablar podríamos contar tantas cosas”, cerró el presidente en su visita a LA PRENSA.