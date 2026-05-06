El polémico penal a favor del Olimpia que indignó al Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

El clásico nacional entre Olimpia y Marathón, correspondiente a la jornada 2 del Grupo A de las triangulares del Torneo Clausura de la Liga de Honduras, se disputó este miércoles 6 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa y fue triunfo de 2-0 a favor de los albos, en un encuentro que terminó marcado por la polémica arbitral y las constantes reclamaciones del conjunto verdolaga. Durante gran parte del compromiso, las acciones fueron muy equilibradas, con ambos equipos luchando intensamente por el control del balón y generando pocas ocasiones claras de peligro. Sin embargo, el rumbo del partido cambió completamente al minuto 51, cuando el árbitro central Armando Castro sancionó un penal a favor de Olimpia tras una extensa revisión mediante el sistema FVS.

La jugada inició en el mediocampo, donde Clinton Bennett recuperó la posesión del balón ante Isaac Castillo, acción que de inmediato provocó reclamos por parte de los futbolistas de Marathón, quienes solicitaban una falta previa. Posteriormente, Edwin Rodríguez filtró un pase preciso para Michaell Chirinos, quien ingresó al área y terminó siendo derribado por el defensor panameño Javier Rivera. En primera instancia, Armando Castro decidió dejar seguir la acción y no señaló infracción. No obstante, tras la solicitud de revisión por parte del Olimpia mediante el FVS, el árbitro acudió al monitor para analizar la jugada con mayor detenimiento. Después de varios minutos de revisión, el juez cambió su decisión inicial y decretó el lanzamiento penal a favor del conjunto albo. La determinación provocó una fuerte reacción en el banquillo del Monstruo Verde, donde jugadores y cuerpo técnico insistían en que existía una falta previa de Bennett sobre el futbolista verdolaga Farioli. Incluso, el entrenador Pablo Lavallén pidió una nueva revisión de la acción, buscando que se invalidara el penal sancionado.