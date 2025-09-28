Olimpia castiga al CD Choloma y se escapa en el liderato: sigue imparable

Tegucigalpa, Honduras.

Jugando práctico y aprovechando los errores del rival que le dejaron en bandeja de plata el primer gol, el resto del partido fue un dominio muy arrollador, salvo dos llegadas del rival que obligó a Edrick Menjívar a sacar sus mejores pasos, estuvo muy bien.

El león mostró sus garras y demostró que es el club en mejor forma del Torneo Apertura 2025 . Olimpia no tuvo problemas para imponerse al CD Choloma al que venció 2-0 con muchas variantes en su 11 pensando en el duelo del jueves ante Cartaginés por la Copa Centroamericana.

Ya son cuatro puntos de ventaja los que le saca al campeón al Marathón, su escolta en la tabla de posiciones que de forma increíble no pudo doblarle la mano al último lugar del torneo y le dejó servido el liderato, que ahora será difícil que lo pierda.

Jerry Bengtson abrió el marcador a los ocho minutos en una jugada bastante infantil del portero, Jeison Truque, quien le regaló el balón a Maynor Arzú, que habilitó al capitán olimpista y este sacó un fogonazo para vencer al meta colombiano que dejó mucho que desear en este gravísimo error.

El Olimpia intentó buscar el segundo gol y estuvo apunto de lograrlo en una acción acrobática de, Kevin López, quien se lanzó de chilena pero la pelota se fue desviada. Fueron las mejores acciones en el primer tiempo.

En el complemento, el Choloma pudo conseguir el empate en una escapada del delantero Brayan Castillo quien se fue solo y sin marca, pero de forma increíble la tiró por arriba.

Ya con los cambios, Olimpia tomó el control, ingresaron Jorge Álvarez y Michaell Chirinos que se combinaron en una acción de Play Station y que definió con clase, Jorge, para el 2-0.