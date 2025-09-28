Olimpia triunfa, pero con mala noticia, famosos tiktokers y esposa de jugador enamora

Las imágenes del triunfo del Olimpia 2-0 frente al CD Choloma en el partido que cerró la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Eduardo Espinel y Yustin Arboleda se acercaron a saludar a Jorge Pineda, entrenador del CD Choloma.
Los 11 titulares del Olimpia posando antes del inicio del partido contra el CD Choloma.
Los 11 titulares del CD Choloma posando antes del inicio del partido contra el Olimpia.
Aficionados olimpistas disfrutaron del partido y el triunfo contra el CD Choloma.
Esta linda rubia celebró los goles del triunfo del Olimpia ante el CD Choloma.
Esta familia olimpista posando para el lente de Diario La Prensa en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
Una guapa olimpista en el palco del estadio Nacional Chelato Uclés.
Esta linda chica cautivó en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
Edwin Rodríguez fue la mala noticia del Olimpia previo al inicio del partido contra el CD Choloma.
Edwin Rodríguez fue anunciado en el 11 titular, pero nuevamente se cayó de la alineación y se quedó fuera. Maynor Arzú entró en su lugar.
Yarely Espinal, esposa del delantero Jerry Bengtson del Olimpia, llegó acompañada al Nacional y robó miradas en el sector de silla.
Yarely Espinal llegó al estadio Nacional para apoyar a su esposo Jerry Bengtson.
Los famosos tiktokers Juninho Manella y Roxana Somoza asistieron al estadio Nacional para ver al Olimpia vs Choloma.
El brasileño Juninho Manella, pareja de Roxana Somoza, posando con la mascota del Olimpia.
Maynor Arzú jugó de titular luego de que Edwin Rodríguez se cayera de la alineación.
Jerry Bengtson celebrando su gol que abrió el marcador ante Choloma. El capitán del Olimpia se lo dedicó a su esposa que estaba en el estadio.
Jerry Bengtson festejó y agradeció a Maynor Arzú por la asistencia de su gol.
Agustín Mulet, del Olimpia, cubriendo el balón de la marca de Marco Tulio Aceituno.
Maynor Arzú buscó su gol contra el Choloma, pero no se le dio.
Jorge Álvarez entró de cambio y marcó el segundo gol del Olimpia para el triunfo ante el CD Choloma.
Jorge Álvarez se señaló el escudo del Olimpia tras marcar el 2-0 contra el CD Choloma.