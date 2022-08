El domingo seguirá la actividad con la difícil visita que tendrá el Olimpia frente al Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Los Potros buscarán dar el batacazo frente al equipo de Pedro Troglio a partir de las 3.00 PM.

A las 4.00 de la tarde comenzará el ‘Clásico de las emes‘ entre Motagua y Marathón en la capital. Los azules intentarán volver a la senda del triunfo, lo mismo que quiere el equipo verdolaga tras perder ante los olimpistas.

La jornada la cerrará el Real España en el Morazán frente al Victoria, que viene de golear a la UPN. La Máquina, por su parte, encajó su primera derrota frente a la Real Sociedad.

JORNADA 4 DEL TORNEO APERTURA 2022:

Sábado

UPNFM vs Honduras Progreso (5:00 P.M - Tigo Sports)

Vida vs Real Sociedad (7:30 P.M - Tigo Sports)

Domingo

Olancho FC vs Olimpia (3:00 P.M- Tigo Sports)

Motagua vs Marathón (4:00 P.M - TVC)

Real España vs Victoria (5:00 - TVC)