Presidente del Olancho FC prohíbe entrada al estadio a Emilio Izaguirre y Motagua amenaza

Olancho, Honduras.

Un acto lamentable se ha dado en las afueras del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa cuando al momento que Motagua llegaba, Samuel García, dueño del Olancho FC, le prohibió la entrada a Emilio Izaguirre, director deportivo de los azules.

Cuando el dirigente del elenco capitalino llegaba en el autobús con el plantel, se dirigió a la entrada y el portonero se le puso enfrente a Izaguirre y le dijo que no iba a entrar por órdenes de Samuel García.

Emilio y García platicaban de forma informal y el directivo olanchano le reprochaba el tema de fichajes de jugadores como Agustín Auzmendi y Rodrigo De Olivera, que al final es la molestia del dueño del club pampero, el hecho de que Emilio los haya fichado para Motagua.

"Es que yo no trabajo para usted, trabajo para Motagua, don Samuel", le decía el exjugador del Celtic de Escocia, que claramente se mostraba apenado por la situación atípica que le tocaba vivir en las afueras del estadio olanchano.