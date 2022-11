¿Qué sabe de nuestro fútbol y si nos puede hablar de David Suazo?

Me llevo muy bien con David, jugábamos los dos de delanteros. Me llegó a generar problemas (Entre risas). Estábamos viendo un gol que marcó David con un pase magnífico de Pablo Aimar. En ese año 2008 teníamos muy buen equipo. Comentaba con Jorge Jiménez que en ese partido yo estaba en el banco de suplentes y vi ese gol. Por eso digo que David me creó algunos problemas, pero jugamos muchas veces juntos. Era un excelente jugador y aparte es una gran persona. Sigo todavía en contacto con él. El fútbol te permite conocer muchas personas, pero al final no te quedas con muchos y yo puedo decir que David es uno de los amigos que me dejó el fútbol.

¿Qué más se puede hablar del proyecto?

Este proceso consiste en hacer un escauteo que ya han empezado y que va a finalizar con grupos pilotos en diferentes ciudades del país. Después esos grupos van a jugar una final en el que que serán observados. Además, va enfatizado en la sub-15, nos apoyaremos en eso para consolidarlo. Creo que de las cosas positivas ese es un buen puntapié para Honduras. Y el resto de acciones serán dialogadas con la federación para guiar un camino sobre lo que será el resto de los cuatro años.

¿Qué se pretende implementar la FIFA con estos proyectos?

La FIFA pretende fortalecer un nivel más alto para todas las federaciones, dar la oportunidad a cada talento ya que muchos jóvenes se pierden en el camino. La FIFA quiere que los jóvenes se concentren en los talentos para que puedan crear de manera sostenidas.