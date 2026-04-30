Nottingham Forest vence al Aston Villa en la ida de semifinales de la Europa League

Inglaterra.

Un gol de Chris Wood desde los once metros, en uno de los penales más surrealistas que se recuerdan en Inglaterra, fue dio el triunfo al Nottingham Forest y permite a los de Vítor Pereira coger ventaja en las semifinales contra el Aston Villa.

Unai Emery, si quiere una nueva final de su competición fetiche, tendrá que remontar la semana que viene en Villa Park. Su equipo, que quizás mereció un poco más tras varias ocasiones cantadas de gol, se marchó del City Ground con un 1-0 que les obligaba a ganar en Birmingham.

Los 'Villanos' perdieron la ida con un penalti pocas veces visto. En el minuto 70, un centro desde la línea de fondo a la desesperada de Hutchinson tocó en la mano de Lucas Digne y el VAR intervino. Joao Pinheiro, el colegiado del encuentro, acudió al monitor a revisar la jugada, por si el balón había salido o no, y acabó concediendo la pena máxima entre los vítores de la afición del Forest.