Champions League: cuándo y a qué hora se juegan las vueltas de semifinales

Las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA ya tienen fechas confirmadas y marcan uno de los momentos más esperados de la temporada en el fútbol europeo. Los cuatro equipos clasificados se preparan para disputar una serie intensa que definirá a los finalistas del torneo.
Los partidos de ida ya se jugaron, abriendo una eliminatoria que suele estar llena de tensión, estrategia y detalles que pueden marcar la diferencia desde el primer encuentro.
Una semana después, el 5 y 6 de mayo , se disputarán los compromisos de vuelta, donde se conocerán los equipos que lograrán avanzar a la gran final del certamen continental.
En Honduras, los aficionados podrán seguir todos los encuentros a partir de la 1:00 de la tarde, un horario establecido para disfrutar de estos duelos de alto nivel.
Para quienes siguen la competición desde Estados Unidos, los partidos se transmitirán a las 3:00 pm en la zona Este, 2:00 pm en la zona Centro y 12:00 pm en la zona del Pacífico.
La gran final se jugará en Budapest, ciudad que será el escenario donde se definirá al nuevo campeón de Europa tras superar las exigentes semifinales.
Con este calendario ya establecido, los equipos afinan detalles para afrontar una fase decisiva donde cada partido puede ser determinante en la lucha por levantar el trofeo más prestigioso del continente.