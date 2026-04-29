Champions League: cuándo y a qué hora se juegan las vueltas de semifinales

Champions League: fechas y horarios de las semifinales de vuelta

Las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA ya tienen fechas confirmadas y marcan uno de los momentos más esperados de la temporada en el fútbol europeo. Los cuatro equipos clasificados se preparan para disputar una serie intensa que definirá a los finalistas del torneo.

Los partidos de ida ya se jugaron, abriendo una eliminatoria que suele estar llena de tensión, estrategia y detalles que pueden marcar la diferencia desde el primer encuentro.

Una semana después, el 5 y 6 de mayo , se disputarán los compromisos de vuelta, donde se conocerán los equipos que lograrán avanzar a la gran final del certamen continental.