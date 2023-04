Lo que dijo Ninrod del posible descenso de Honduras Progreso

En cuanto a la satisfacción, yo creo que nadie en una posición como esta va a estar jamás satisfecho, por qué razón, porque siempre hay cosas para mejorar, no tenemos techos. Siempre hay cosas que uno ve, muchas veces tal vez los resultados buenos en nuestro caso, los lo ganes, tapan muchas circunstancias negativas que uno logra detectar o ver en el juego, entonces yo creo que nuestro nivel de satisfacción no va a estar jamás en la línea que queremos”.

Se vale soñar con el título siendo sextos en la tabla

“Yo creo que eso ya es una parte del ser humano y eso no lo vamos a obviar. De mi parte yo no prometo nada que no puede estar mi alcance. Yo siempre he dicho, yo prometo trabajar, prometo día a día en base a eso, ir consolidando, ir formando algo a lo que queremos. Seguramente que la persona como tal tiene ese don de poder soñar o no, nosotros tenemos una convicción clara en base a Dios, a un trabajo de que lo hemos vivido, o sea, no es un argumento que te lo digo yo sin fundamento, es un argumento que lo he vivido como jugador, lo hemos vivido como asistente, seguramente hay equipos que no andan en su mejor nivel, llega a una instancia, agarran una confianza y se dan las cosas, o sea, el fútbol te da esa esa circunstancia y esa serie de situaciones, entonces nosotros nos apegamos a eso”.

Sobre Honduras Progreso

“Yo siempre he dicho el argumento que Honduras progreso es un equipo que juega muy bien, es un equipo que tiene criterios muy buenos, tiene una diversidad de situaciones claras dentro de su juego bastante interesante, tal vez no ha tenido la situación de concretar goles, que eso muchas veces te complican los juegos por muy bien que juegue, pero si no tienes la situación de acertar es complicado. Creo que para Motagua todo rival, independientemente del tamaño que uno lo quiera catalogar o ver, son partidos importantes, partidos complicados”.

Rival en la liguilla

“Ahí es una instancia en la cual vos te tenés que enfrentar a todos y si el fútbol te da si lo bueno o malo que podamos dar, te da la opción de ir avanzando, tienes que ir eliminando con lo que sea, nosotros en ese sentido no estamos ‘ah, que nos caiga este para enfrentar después a ese’. Es paso a paso, primeramente vamos a enfrentar a El Progreso, tratar de hacerle un buen fútbol y en base a eso ganarle”.

No les importa si el Honduras Progreso se va al descenso

“Son situaciones que están en la mano de uno, es un juego. La idea es en este partido, enfrentarlo de la mejor manera y ganarlo nosotros, si los otros rivales no hacen su tarea pues indudablemente ya es otra cosa, de nuestra parte está el ir porque seguramente nosotros tenemos otra expectativa de cada mañana, a eso vamos, saber que se nos viene un rival complicado al cual tenemos que, en base a juego, tener los argumentos para sacarlo”.