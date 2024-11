Neymar sufre nuevo revés: el tiempo que estará de baja con Al Hilal

Neymar no está inscrito en las competiciones nacionales por la incertidumbre en cuanto a su recuperación, y por tanto, sea cual sea el alcance de su lesión, no volverá a jugar hasta el próximo 26 de noviembre en la quinta jornada de la ‘Champions’ asiática ante el Al-Sadd catarí.

Se lesionó en la zona del tendón de la corva, músculo ubicado en la parte posterior de su muslo. El delantero ya se hizo estudios y se determinó que está lesionado y posiblemente no pueda jugar hasta diciembre.

“Sufre una lesión muscular. No sé cuánto tiempo no podrá entrenarse, al menos dos semanas. Neymar no es un caso fácil. Demuestra lo que pensaba cuando tomé la decisión de ficharlo para la Liga, porque sabía y sé que no será fácil para él. Médicamente su rodilla se ha curado, pero luego va a tener problemas como los de hoy, problemas musculares porque lleva mucho tiempo sin jugar. Y el ritmo del equipo es muy alto”, aseguró Jorge Jesús en rueda de prensa.

“Va a tener problemas musculares hasta que consigamos reequilibrarlo muscularmente, físicamente. Hasta que no lo hagamos, eso va a pasar mucho”, añadió el entrenador portugués.