Benzema revela el problema de Mbappé en Real Madrid: “le han traído para eso”

El delantero de Al Ittihad cree que su compatriota debe olvidarse de la izquierda y demostrar lo que vale poniéndose el ‘9’ y también saber vivir con la presión del Bernabéu.

El problema de Mbappé: “El problema para mí es que Mbappé no es delantero centro. Cada vez que juega con Francia de ‘9’ no está bien, no es su posición. El problema es que en la izquierda hay otro futbolista que está a su mismo nivel... y a Vini no le puedes poner en la derecha o de delantero centro, donde marca diferencias es en la izquierda. A ver cómo hace eso Ancelotti”.

Un consejo: “Mbappé no es un ‘9’. En el Real Madrid hay mucha presión. ¿Un consejo? No tiene que bajar los brazos”.

¿Qué debe hacer Carletto? “No creo que Ancelotti vaya a mover a Vinicius, es el mejor del mundo ahora mismo. Mbappé tiene que meter en su cabeza que tiene que ser un ‘9’ y olvidarse de la izquierda. Ha sido muy bueno en la izquierda y ahora tienes que serlo en otro sitio”.