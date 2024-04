Respuesta contundente de Luis Enrique sobre Mbappé: “¿Qué me insultó?...”

“Especialmente después de los partidos suelo estar bastante cansado, mi energía está baja, es un momento delicado para mí después de los partidos. Pero ahora lo vivo con total tranquilidad, hago mi trabajo lo mejor que hago, estoy encantado con todos mis jugadores. Kylian incluido. Siempre se ha comportado de manera admirable”, señaló el asturiano.

“Es un juego, acepto los errores en el juego. No me afecta lo más mínimo lo que digan, no me entero, no lo escucho ni lo leo y a partir de aquí intento dar mi mejor versión”, insistió el extécnico de Barcelona, que se enfrentará a su antiguo equipo en los cuartos de final de la UEFA Champions League, el 10 y 16 de abril.

Mbappé también publicó en Instagram una foto suya, de espaldas y aguantando con la mano el brazalete de capitán, cuando abandonaba el terreno de juego del Velódromo de Marsella.