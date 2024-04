Gerson Argueta revela por qué se animó a lanzar el tiro libre para su golazo: ¿lo volvería a hacer?

No ocultó Gerson su alegría por marcarle un golazo de esa magnitud a su colega César Samudio , portero panameño del Marathón , con quien no pudo hablar después del partido en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

Y agregó. “No me lo encontré (a Samudio) porque siempre que termina el juego, gane, pierda o empate, me gusta ponerme de rodillas y darle gracias a Dios, todo se lo debó a Él. No tuve la oportunidad de encontrármelo”.

Argueta relató como se dio la oportunidad de lanzar el tiro libre y quiénes lo motivaron para tirarlo. “No fue decisión ni de él (Tilguath), fue decisión propia. Voy a mencionar que los pilares fundamentales para que yo me animara a ir fueron Mario Ventura, Stiven Dávila, que los tuve de compañeros en Juticalpa, y Franco (Güity). Me dijeron ‘anda a agarrar eso, hacelo con personalidad y que nadie te la quite’. Ellos me llenaron de confianza y me motivaron, fue mi momento”.