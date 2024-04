Haaland recibe duro ataque y lo denigran: “Es como un jugador de cuarta división”

Esa situación ha despertado que comiencen las críticas y uno de los más cuestionados es Haaland , de quien se dice que esta campaña no está al nivel de la anterior y que no ha conseguido volver a estar al 100% tras su lesión.

Los Citizens no está atravesando su mejor momento de la temporada, marcha tercero en la tabla de posiciones de la Premier League con un punto menos que los Gunners y tres por detrás del líder, el Liverpool de Jürgen Klopp .

Uno de los comentarios más fuertes lo hizo Roy Keane, ex futbolista irlandés del Manchester United. El ahora analista deportivo, que no tiene pelos en la lengua, no dudó en disparar directamente contra la estrella de los ‘sky blue’ por su bajo rendimiento.

“El nivel de su juego en general es muy pobre. En términos de goles, es el mejor del mundo, pero su juego general es muy pobre. Es casi como un jugador de League Two (cuarta categoría del fútbol inglés)”, afirmó Keane en declaraciones en ‘Sky Sports’.