Neymar no soportó y rompe silencio tras nueva lesión; Ancelotti reacciona

El camisa 10 se desahogó ante sus seguidores y se quejó de que es "muy difícil acertar" y "agradar a todo el mundo".

"Ya que hay mucha gente creando teorías sobre lo que está pasando conmigo: no está pasando nada", aseguró el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) en un video publicado en sus redes sociales.

Neymar , delantero del Santos , respondió este martes a las especulaciones sobre su estado físico y se mostró especialmente molesto con la aparición de "teorías" e "historias inventadas" en relación a su preparación.

"Si juego lesionado, como dijeron el año pasado, estoy equivocado. Si pienso solo en mí, estoy equivocado. Si me cuido, estoy equivocado. Si juego con un dolor o con algo que pueda empeorar, estoy equivocado. Es complicado, ¿eh?", manifestó.

El exjugador del Al-Hilal saudí ha vuelto al centro de polémica después de que decidiera reservarse de cara al partido a domicilio de este martes contra el Mirassol, correspondiente a la quinta jornada del Campeonato Brasileño.

A ese encuentro tiene previsto asistir el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, quien tenía pensado observar a 'Ney' con vistas a su posible convocatoria para los amistosos de este mes contra Francia y Croacia, en Estados Unidos.

Sin embargo, el atacante ha optado por no arriesgar, ya que siente fatiga muscular, según la prensa brasileña, que asegura que Ancelotti recibió con "sorpresa" y "frustración" la decisión del futbolista.

Frente a esto, Neymar criticó a "la gente que parece que está a su lado todos los días y comienza a inventar historias" como "si fuera la mayor verdad del mundo" y "los tipos fueran los dueños de la razón".

"Es muy complicado ser yo, madre mía. Tengo que tener paciencia para aguantarlos, ¿saben?", expresó en el vídeo.

Ausente contra el Mirassol, Neymar solo tendrá una oportunidad para convencer a la comisión del técnico italiano. Será el próximo domingo en el partido de Liga contra el Corinthians, ya que el lunes, 'Carletto' divulgará la lista de convocados para esos dos amistosos.

Neymar, que volvió al Santos a principios de 2025, no juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla que lo mantuvo casi un año alejado de los terrenos juego.

Ancelotti ya ha dejado claro que solo convocará para el Mundial 2026 a jugadores que estén al 100 %.