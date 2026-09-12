Nashville de Andy Nájar, que dio asistencia, arrebata triunfo al Inter Miami: ¡Golazo de Messi!

Miami, Estados Unidos.

El Nashville del hondureño Andy Nájar, autor de una asistencia, aguó este sábado, con un doblete de Sam Surridge, la fiesta del Inter Miami, que pese al gol número 99 de Lionel Messi con las Garzas, no pasó del empate 2-2 en el partido del NU Stadium correspondiente a la vigésima quinta jornada de la MLS. Messi alcanzó las 76 dianas en la MLS y las 99 entre todas las competiciones con el Inter Miami, pero acabó el partido visiblemente decepcionado tras encadenar el tercer empate consecutivo.

Fue un 2-2 muy amargo para el Inter Miami. No solo por el empate anotado por Surridge en el tiempo añadido de la segunda mitad, sino también por los tres disparos al poste.

Messi sacudió dos veces la madera. Lo hizo en el minuto 50 con un remate repelido por el larguero y en el 77, cuando el poste le negó el doblete. Y en el añadido, Rodrigo De Paul disparó de nuevo al palo ante la incredulidad del público. El argentino había impulsado el gol del 1-1 del Inter Miami, tras el tanto inicial de Surridge a pase magistral de Andy Nájar, con un centro desde saque de esquina que Reed Backer Whiting envió por error en propia puerta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse