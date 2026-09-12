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Nashville de Andy Nájar, que dio asistencia, arrebata triunfo al Inter Miami: ¡Golazo de Messi!

Un gol del Nashville en el minuto 91 frustra la fiesta de Leo Messi que llegó a 99 goles con el Inter Miami.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 19:45 -
  • Agencia EFE
Miami, Estados Unidos.

El Nashville del hondureño Andy Nájar, autor de una asistencia, aguó este sábado, con un doblete de Sam Surridge, la fiesta del Inter Miami, que pese al gol número 99 de Lionel Messi con las Garzas, no pasó del empate 2-2 en el partido del NU Stadium correspondiente a la vigésima quinta jornada de la MLS.

Messi alcanzó las 76 dianas en la MLS y las 99 entre todas las competiciones con el Inter Miami, pero acabó el partido visiblemente decepcionado tras encadenar el tercer empate consecutivo.

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Fue un 2-2 muy amargo para el Inter Miami. No solo por el empate anotado por Surridge en el tiempo añadido de la segunda mitad, sino también por los tres disparos al poste.

Andy Nájar jugó todo el partido con el Nashville contra el Inter Miami.

Andy Nájar jugó todo el partido con el Nashville contra el Inter Miami.

Messi sacudió dos veces la madera. Lo hizo en el minuto 50 con un remate repelido por el larguero y en el 77, cuando el poste le negó el doblete. Y en el añadido, Rodrigo De Paul disparó de nuevo al palo ante la incredulidad del público.

El argentino había impulsado el gol del 1-1 del Inter Miami, tras el tanto inicial de Surridge a pase magistral de Andy Nájar, con un centro desde saque de esquina que Reed Backer Whiting envió por error en propia puerta.

Andy Nájar y sus compañeros celebrando uno de los goles del Nashville contra el Inter Miami.

Andy Nájar y sus compañeros celebrando uno de los goles del Nashville contra el Inter Miami.

Messi aprovechó una asistencia de Rodrigo De Paul para firmar el momentáneo 2-1 en el 61 con un remate curvado de pierna izquierda desde los 18 metros.

Cuando la afición del NU Stadium, en el que se vieron varios asientos vacíos este sábado, se preparaba para celebrar, Surridge anotó su decimoquinto gol del curso para establecer el 2-2.

Con este resultado, el Nashville de Andy Nájar mantiene el liderato en la Conferencia del Este con 54 puntos, nueve más que el Inter Miami.

El otro hondureño del Nashville, Bryan Acosta, entró de cambio en el minuto 80 y le tocó marcar a Leo Messi.

El otro hondureño del Nashville, Bryan Acosta, entró de cambio en el minuto 80 y le tocó marcar a Leo Messi.
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Agencia EFE
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