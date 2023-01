Napoli reconduce su camino en la Serie A tras derrotar al Sampdoria

Ahora, el Sampdoria puja por no descender. Con doce derrotas en diecisiete partidos tiene mala pinta su futuro. Cualquier contratiempo deshace al conjunto de Stankovic. Y frente el Napoli , favorito al título, sufrió unos cuantos.

La situación se complicó aún más al borde del descanso, cuando el venezolano Tomás Rincón, por culpa de una dura entrada, innecesaria, sobre Osimhen, vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez.

Pudo se mayor y más cómodo el nuevo triunfo del Nápoles que no cerró el encuentro hasta el tramo final, de penalti. Una mano dentro del área de Ronaldo Vieira propició el tiro desde los once metros que esta vez Elif Elmas no falló.