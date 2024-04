Muñeco González: Dramática historia con sus ojos y obstáculo en el boxeo

San Pedro Sula, Honduras

En el siglo XXI el boxeo en Honduras se escuchó fuerte por los golpes que lanzó Miguel el “Muñeco” González, dejando atrás su vida en Nueva Armenia como pescador para convertirse en profesional. Cumplió su sueño en el ring, pero lejos de ganar mucho dinero le quedó la experiencia e incluso, por poco pierde la vista de ambos ojos. El 20 de noviembre del 2010 inició su carrera como profesional con 22 años. “Empecé viejo”, narró el “Muñeco”. Pero recordó con mucho orgullo que vivió grandes momentos dentro del ring, con peleas en Honduras, Nicaragua, México y por Europa. Su récord fue de 18 victorias, 15 por nocaut, 3 por decisión unánime y 10 derrotas.

Su presente es diferente a los momentos de gloria, a los 38 años los problemas de la vista los han acompañado y tiene cinco años sin subirse a un ring. “Yo aquí o en la China, me paro dónde sea. Siempre humilde y tranquilo, sin presumir”, lanzó el pugilista del peso superligero. “Ahorita me encuentro en mi comunidad Nueva Armenia, me estoy preparando para la pelea del 25 de mayo y estoy entrenando a unos muchachos, porque voy a tener mi propia escuela en La Ceiba a inicios de junio. Voy a pelear contra el “Chele” Munguía en el Coliseum de Ingenieros en Tegucigalpa, el motivo es el retiro de ambos. Será algo histórico, comenzamos juntos la carrera. Contra él fue mi primera pelea cuando empecé en el boxeo y contra él, si Dios lo permite, será la última”, reveló Miguel desde el patio donde entrena a los prospectos del boxeo nacional.

¿Fue difícil la decisión de retirarse?, se le consultó al “Muñeco”. “Sí, ha sido difícil, pero es una decisión que uno debe tomar, es lo que queda. Incluso haré esta última pelea con cinco años sin pelear, nunca me retiré, nunca tuve una pelea de despedida porque vino el problema con mis ojos, tuve muchas operaciones y no pude seguir boxeando. Quiero hacer esa pelea para cerrar con lo que me gusta”.

PROBLEMAS EN SU CARRERA DEPORTIVA

La trayectoria boxística del “Muñeco” González sobresalió a nivel nacional, hizo su carrera y pronto se ganó un lugar en un deporte que no es dominante en Honduras. Sin embargo, reveló que la falta de dinero fue un problema. “En el poco tiempo que estuve peleando durante mi carrera, cuando estuve con Godofredo (Fajardo), no gané ningún centavo. Godofredo me contaba que me estaba formando la carrera y que cuando enfrentáramos a un campeón del mundo íbamos a agarrar dinero, que no salían patrocinadores... Por eso me separé de él, no estaba viendo ningún centavo”. Y agregó: “Solamente estaba levantando mi récord y mi nombre, por eso de la fama no viví. El Congreso Nacional me premió con 50,000 lempiras y de esos, Godofredo quería que pagara un boleto aéreo a México. Me quedó solamente 10,000 lempiras, tuvimos esos problemas. Yo no perdí, gané mucho en el ring, pero muchas experiencias y pasión por el boxeo, me enamoré de este deporte”.

¿Si ganó algo de dinero?, se le volvió a preguntar. “Para vivir y solucionar unos problemas y ayudarle a mi mamá, pude hacer algo luego de que me separé de esa gente. Fui a pelear a Europa, firmé con Mauricio Kawas con Todo Deportes, me convertí en entrenador y gané algo de dinero. Por eso digo, para algo me sirvió”. “Las personas dicen muchas cosas, hice mi carrera y estuve con la gente equivocada, no pude ganar lo que supuestamente el sueño que me habían vendido porque yo comencé a boxear ya grande, con 22 años. Yo hice todo lo que me pidieron, me dijeron que después de la quinta pelea iba a comenzar a ganar dinero, llegó la sexta y que era problemas de los patrocinadores, luego que tenía que ganar un cinturón”, revivió.

Tiene su panorama claro en La Ceiba, se convertirá en emprendedor. “Estuve trabajando en Tegucigalpa, entrenando y busqué un local, no lo encontré. Luego conseguí trabajo para ser instructor de boxeo, preparador físico, defensa personal para artes marciales mixtas y clases personalizadas en un gimnasio privado. Me decidí venir porque no pude encontrar un local para que llegara la clientela y quiero promover el boxeo en el departamento de Atlántida”, destacó el pugilista de 36 años.

ACTUALMENTE MIRA SOLAMENTE CON UN OJO

La vida le dio un giro inesperado cuando la vista le comenzó a fallar y decidió subirse al ring. “Creo que todo inició desde hace 6 años, ahí por 2018. Fue un día de un eclipse mundial, yo lo quería ver y no había nada por la TV, tenía unos anteojos de sol y estaba muy nublado, no se podía ver. Trataba de ver el sol y volví a mi casa, luego escucho en las noticias que ver el eclipse era malo. Pero después de eso yo comencé a sentir los problemas en los ojos, ya miraba borroso”, reveló como anécdota. “Entonces ver ese eclipse me hizo desarrollar una catarata, primero con el ojo derecho y luego izquierdo, aun así, seguí boxeando. Yo no miraba bien, abría bien los ojos porque yo no quería que nadie se diera cuenta. De repente me pegaban en los ojos y yo ni parpadeaba porque no miraba los golpes, solamente los sentía. A causa de eso fue que tuve el problema en mis ojos, se desarrolló la catarata y me puse grabe”, contó sin censura.

Destacó sobre el tema todavía más: “Se me desprendió la retina, el doctor me dijo que yo tenía muy molido el ojo derecho, muy golpeado y gracias a Dios me recuperé, me operé. En el izquierdo también se me desprendió la retina, pero no tanto como el derecho. Incluso dejé de ver con el ojo derecho, solamente con el izquierdo miraba. Incluso cuando yo peleaba con alguien no distinguía los colores, solamente miraba blanco y negro, solo la silueta”. ¿Peleó profesionalmente así con el problema en sus ojos?, la pregunta para el boxeador. “Sí, fueron tres peleas así”. ¿Por qué arriesgó la vista?, le consultamos. “Yo pensé que solamente tenía el problema de la catarata, no que mi retina estaba dañada, miraba nublado. Yo me operé de la catarata y luego peleé así. Los amigos me decían que no lo hiciera”. Pasó muchos dolores y problemas personales. Siempre tuvo fe, se recuperó un poco, sin embargo, se le presentó un nuevo inconveniente. “Recuperé la visión, pero en el ojo derecho tengo colocado un silicón y se le derramó el aceite, solo veo oscuro. Después de la pandemia yo me quedé con la presión elevada y el ojo bien caliente, hasta que me tapó la vista. El doctor me dijo que tengo la retina bien pegada y voy próximamente a una revisión, ahorita solo miro con el ojo izquierdo exactamente como un 70% posiblemente. Solamente me tengo que quitar el silicón, me molesta y duele más con la presión elevada, me lo pueden extraer el silicón, no me quedó al 100%, pero si puedo ver”.

PREGUNTAS CURIOSAS AL “MUÑECO”

¿Vio la muerte en alguna pelea? En todas peleas se ve la muerte, es una guerra. Los dos quieren ganar, el que tenga más corazón gana. Uno dice a veces, ya no puede, los golpes no se dan. ¿Quién le dio el golpe más fuerte? He recibido golpes fuertes, que me asusto, uno ha pegado más fuerte que otro. En una pelea con un mexicano me daba golpes como patadas de caballo que me estremecían, me oscurecía la vida y me temblaba todo el cuerpo. Al final lo pude noquear.