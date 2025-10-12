Fechas, horarios y partidos: Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-20

Santiago, Chile.

En el estadio Elías Figueroa de Valparaíso , la selección de Francia venció 2-1 a su similar de Noruega y con ello se convirtió en la última escuadra en lograr su boleto a la etapa de semifinales del Mundial Sub-20 .

El Mundial Sub-20 que se disputa en Chile entra en su recta final y este domingo 12 de octubre se completaron los cruces que se tendrán en la etapa de las semifinalista de la justa mundialista.

El joven Saïmon Bouabré, de 19 años de edad, fue la gran figura del partido al marcar un doblete a favor de los goles en los minutos 19 y 37 del primer tiempo. Por los noruegos descontó Rasmus Holten al minuto 83.

Los de Noruega se volcaron al ataque en el tramo final, pero al final le fue imposible y quedaron eliminados de la Copa del Mundo.

Cabe señalar que Colombia fue la primera selección en asegurar su asistencia a la siguiente ronda, luego de dar un gran golpe de autoridad al vencer a España por un marcador 2-3, eliminando a la escuadra europea. Los colombianos se enfrentarán en semifinales del Mundial Sub-20 a su similar de Argentina, escuadra que venció 2-0 a México.

La selección sub-20 de Marruecos venció este domingo a la de Estados Unidos por 1-3 y se clasificó para las semifinales del Mundial juvenil que transcurre en Chile.

Abrió el marcador Fouad Zahouani en el minuto 31, empató Cole Campbell de penalti en el sexto minuto añadido al primer tiempo y en el segundo tiempo el mano a mano se decantó con el gol en meta propia de Joshua Wynder (m. 67) y el tanto de Gessime Yassine (m.87).

Los de Marruecos se enfrentarán en semifinales a Francia.