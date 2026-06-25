De Tocoa al Mundial: el homenaje que emociona a Said Martínez desde su tierra

Tocoa, Honduras.

El Mundial 2026 está dejando un capítulo histórico para el arbitraje de Honduras y de la Concacaf gracias a las destacadas actuaciones de los hondureños Said Martínez, Cristian Ramírez y Walter López, quienes han representado al país con gran nivel en la máxima cita del fútbol. Tras sus dos primeras designaciones en la Copa del Mundo, el equipo arbitral hondureño fue dividido para la tercera jornada de la fase de grupos y únicamente dos de sus integrantes fueron considerados para un nuevo compromiso. Entre ellos destaca Said Martínez, quien continúa ganándose la confianza de la FIFA gracias a su sobresaliente desempeño.

El reconocido "Matemático" fue designado para integrar el equipo arbitral del esperado encuentro entre Portugal y Colombia, programado para este sábado. Se trata de uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos y, además, del duelo que ha registrado la mayor venta de boletos en lo que va del Mundial 2026.

LINDO GESTO EN TOCOA

Mientras Martínez sigue haciendo historia en los escenarios más importantes del fútbol mundial, en su tierra natal también recibe muestras de admiración. En Tocoa, departamento de Colón, el orgullo por su trayectoria ha inspirado un emotivo homenaje que refleja el cariño y el reconocimiento de su gente. El artista hondureño César Orellana decidió inmortalizar al árbitro con un mural que ya llama la atención de los habitantes del municipio. La obra busca destacar el esfuerzo, la disciplina y el ejemplo que representa Said Martínez para las nuevas generaciones. "Como artista uno siempre aspira a hacer cosas grandes y decidí pintarlo a él porque se me facilitó la pared y también recibí el apoyo para realizar este mural", expresó Orellana al explicar cómo nació la iniciativa.