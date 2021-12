Muere ‘Maradona’ Cruz, el progreseño que estuvo muy cerca del Barcelona y de tocar la gloria

“Me compararon con él (Maradona), pero yo no le envidié nada. Me asombraba de lo que yo hacía. A veces la gente, y hasta los técnicos, decían que yo me burlaba del contrario, pero no era así”, contó Cruz en una entrevista hace unos años. “Yo nunca copié algo de Maradona, siento que Dios me lo dio todo”, añadió en esa ocasión.

La zurda prodigiosa de la que era dueño se apagó cuando apenas llegaba a la madurez como futbolista. El final le llegó de forma inesperada. Sus lesiones lo empujaron al retiro apenas con 27 años.

Debutó en la Primera División de Honduras a la edad de 16 años (1987), jugando para el Club Deportivo Marathon, equipo en que se ganó un puesto de titular gracias a su talento innato con el balón.

El partido fue contra el Real España y como en ese entonces se entregaba un trofeo al mejor jugador del encuentro, todo mundo pensó que sería para Gilberto Yearwood, quien había regresado de España luego de jugar con el Elche, el Real Valladolid y el Tenerife, pero la Liga decidió que era para el “Niño de oro”. “Eso fue maravilloso ya que era mi debut y apenas tenía 16 años”, recordó en otra entrevista.