Luto en el fútbol: Muere entrenador Mircea Lucescu

Rumanía.

“El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest informa que hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20:30 horas, se declaró el fallecimiento del Sr. Mircea Lucescu”, fue el anuncio oficial.

El estratega murió a los 80 años y apenas unos días después de dejar su cargo de seleccionador como consecuencia del doble infarto que sufrió pasadas apenas unas horas desde su salida de la selección de Rumanía .

Triste noticia: El fútbol se encuentra de luto luego de que este martes 7 de abril se informó sobre la muerte del experimentado entrenador Mircea Lucescu, quien fue seleccionador de la selección nacional de Rumanía.

El exjugador y exentrenador había sido internado el domingo con problemas cardíacos tras sentirse indispuesto durante un entrenamiento con el equipo rumano, que hace una semana perdió contra Turquía (1-0) en las semifinales de la Ruta C de la repesca europea para el Mundial 2026.

A pesar de estabilizarle en un primer momento, su estado pasó a ser crítico tras el segundo infarto del viernes. El domingo por la mañana, representantes del Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest (SUUB) emitieron un comunicado en el que informaban de que el estado de salud de Lucescu había empeorado, motivo por el cual fue trasladado a la UCI durante la noche.

El pasado viernes, los médicos informaron de que Lucescu había sufrido un infarto de miocardio y se encontraba bajo vigilancia en la unidad de cardiología.

.La prensa local señala que la derrota de Rumanía ante Turquía significó un gran disgusto para el veterano entrenador.La FRF ha anunciado el inicio del procedimiento para elegir a su sucesor y la prensa local especula con que podría ser Gheorge Hagi, exjugador del Real Madrid y del Barcelona.