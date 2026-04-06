Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal

Una modesta selección que logró clasificarse al Mundial 2026 no pierde el tiempo y ya trabaja en un ambicioso proyecto: nacionalizar a 12 futbolistas con el objetivo de competir de tú a tú ante la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo.
La Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo ha puesto en marcha un plan estratégico tras conseguir su histórica clasificación a la Copa del Mundo 2026.
La intención del combinado africano es reforzar su plantilla con jugadores binacionales formados en Europa, elevando así el nivel competitivo de cara a United 2026, donde integrarán el grupo K.
El gran objetivo es llegar con un equipo más sólido y profundo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la que accedieron mediante el repechaje, dejando en el camino a Jamaica.
Han revelado un listado de jugadores que serían nacionalizados por la selección de Congo para el torneo incluyendo elementos que militan en la Premier League, la liga italiana, Bundesliga, Ligue 1 entre otros
Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt - Bundesliga).
Dilane Bakwa (Nottingham Forest - Premier League).
Bradley Locko (Brest - Ligue 1).
Obed Nkambadio (Paris FC - Ligue 1).
Jordy Makengo (Friburgo - Bundesliga).
Antoni Milambo (Brentford -Premier League).
Jean-Victor Makengo (Lorient - Ligue 1).
Marc Bola (Watford - Championship <2da división de Inglaterra>).
Samuel Mbangula (Werder Bremen - Bundesliga).
Alonzo Engwanda (Utrecht - Eredivisie).
Anthony Musaba (Fenerbahce - Superliga de Turquía).
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig - Bundesliga).
La selección de la República Democrática del Congo ha quedado encuadrada en el Grupo K del Mundial, junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.