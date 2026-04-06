  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal

La República Democrática del Congo prepara un ambicioso plan de nacionalización para reforzar su plantel y competir ante potencias como Portugal.

Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
1 de 18

Una modesta selección que logró clasificarse al Mundial 2026 no pierde el tiempo y ya trabaja en un ambicioso proyecto: nacionalizar a 12 futbolistas con el objetivo de competir de tú a tú ante la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo.
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
2 de 18

La Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo ha puesto en marcha un plan estratégico tras conseguir su histórica clasificación a la Copa del Mundo 2026.
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
3 de 18

La intención del combinado africano es reforzar su plantilla con jugadores binacionales formados en Europa, elevando así el nivel competitivo de cara a United 2026, donde integrarán el grupo K.
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
4 de 18

El gran objetivo es llegar con un equipo más sólido y profundo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la que accedieron mediante el repechaje, dejando en el camino a Jamaica.
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
5 de 18

Han revelado un listado de jugadores que serían nacionalizados por la selección de Congo para el torneo incluyendo elementos que militan en la Premier League, la liga italiana, Bundesliga, Ligue 1 entre otros
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
6 de 18

Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt - Bundesliga).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
7 de 18

Dilane Bakwa (Nottingham Forest - Premier League).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
8 de 18

Bradley Locko (Brest - Ligue 1).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
9 de 18

Obed Nkambadio (Paris FC - Ligue 1).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
10 de 18

Jordy Makengo (Friburgo - Bundesliga).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
11 de 18

Antoni Milambo (Brentford -Premier League).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
12 de 18

Jean-Victor Makengo (Lorient - Ligue 1).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
13 de 18

Marc Bola (Watford - Championship <2da división de Inglaterra>).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
14 de 18

Samuel Mbangula (Werder Bremen - Bundesliga).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
15 de 18

Alonzo Engwanda (Utrecht - Eredivisie).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
16 de 18

Anthony Musaba (Fenerbahce - Superliga de Turquía).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
17 de 18

Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig - Bundesliga).
Mundial 2026: selección quiere nacionalizar a jugadores para derrotar a Portugal
18 de 18

La selección de la República Democrática del Congo ha quedado encuadrada en el Grupo K del Mundial, junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Cargar más fotos