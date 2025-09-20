Mourinho debutó a lo grande con el Benfica: goleada en su regreso a la Liga portuguesa

José Mourinho, anunciado esta semana como el nuevo entrenador del Benfica, logró este sábado su primera victoria en su vuelta a la Liga de Portugal con un 0 a 3 contra el AVS.

El encuentro de este sábado, celebrado en el Estádio do Clube Desportivo das Aves, comenzó con un gol anulado para el Benfica en los primeros 15 minutos, pero eso no impidió al conjunto encarnado imponerse durante la primera parte.

El ucraniano Heorhiy Sudakov logró el primer tanto de un remate en el minuto 45+3.

Tras el descanso, fue el turno de Vangelis Pavlidis, con un penalti en el 59, y de Franjo Ivanović, que anotó cinco minutos después el tercer gol del partido tras un pase del griego.