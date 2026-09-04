Mourinho frustrado tras la derrota contra el Betis: "Hemos hecho más"

Madrid, España.

El entrenador luso del Real Madrid, José Mourinho, consideró que su equipo hizo "un gran partido" pese a perder ante el Real Betis (1-0) y aseguró que el conjunto madridista fue "muy dominante" y generó "muchísimas oportunidades de gol", por lo que reconoció su frustración por el resultado.

"Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe por qué, a veces pierdes y no sabes cómo explicarlo. Muy dominante, centrales imperiales, controlaron absolutamente todo, muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol", declaró Mourinho en rueda de prensa.

El técnico portugués señaló que incluso un empate le habría parecido un resultado insuficiente por los méritos contraídos por su equipo: "si acaba en empate nos vamos frustrados porque hemos hecho más, imagínate con la derrota", afirmó.