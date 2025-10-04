Motagua sufrió para superar al Génesis PN y sube en la tabla de posiciones de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Desde el inicio, Motagua mostró intenciones claras: al minuto 13, Mathías Vázquez envió un centro peligroso que por poco cierra Maicol Cabrera. Apenas un minuto después, el mismo Cabrera abrió el marcador con su cuarto gol del torneo, tras recibir el balón libre tras un centro que el portero Balanta no logró controlar.

Los seguidores de Motagua llegaron con ánimo lastimado tras la eliminación en la Copa Centroamericana ante Alajuelense, lo que se reflejó en la baja asistencia en el estadio. Pese a eso, los azules hicieron valer su experiencia en casa buscando un triunfo que les devolviera confianza en el torneo doméstico.

Motagua sufrió más de lo esperado para imponerse 4-3 al Génesis en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Nacional, correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga Nacional. El protagonista del partido fue el sabor uruguayo, con Maicol Cabrera y Sebastián Cardozo anotando tres goles para los azules.

Los de Fernando Mira respondieron rápidamente; al minuto 19, Ángel Tejeda escribió un golazo luego de un pase filtrado de Juan Riascos que rompió la defensa local. El empate 1-1 devolvió la emoción al encuentro y presagió un duelo de ida y vuelta.

Las águilas mantuvieron presión y antes de ir al descanso, Sebastián Cardozo adelantó a los “azules” con un potente cabezazo tras un gran centro de Carlos Argueta que dejó tirado en el suelo con una finta a Ángel Palomo. En tiempo de compensación, Cabrera anotó su doblete para poner el 3-1 que parecía sentenciar el juego.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

La segunda mitad tuvo una dosis alta de dramatismo. Al minuto 78, William Moncada recortó distancias para Génesis con un gol espectacular, mostrando el poder ofensivo de los “cachorros” y despertando incertidumbre en la afición local. Al ángulo imposible para el meta. 3-2 se ponía el juego.

Los policías contaron con oportunidades para ampliar su ventaja, como el disparo desperdiciado por Carlos Arzú a los 80 minutos, pero la emoción no disminuyó hasta el final. En el 89', Jhon Kléber Oliveira anotó de cabeza el cuarto para los azules tras una asistencia precisa del panameño Jorge Serrano, dando la sensación de que el partido quedaba cerrado.

Sin embargo, en tiempo de descuento, Génesis metió tensión hasta el último suspiro. Jeffry Miranda, con un potente disparo desde el andarivel izquierdo, logró el 4-3 que puso dramático el cierre del encuentro y dejó al estadio en vilo hasta el pitazo final.

Al final, el Motagua del español Javier López logró una victoria agónica que les permite respirar en la tabla del Apertura, aunque con más sufrimiento del esperado y la imperiosa necesidad de mejorar en el torneo local, que es lo único que le queda para pelear.