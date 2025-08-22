Motagua rompe su mala racha en la Liga Nacional y hunde más al Victoria

La Ceiba, Honduras.

Motagua se sacudió la malaria y le puso fin a su mala racha de cuatro partidos sin ganar. El Ciclón Azul derrotó este viernes por 0-1 al Victoria en el inicio de la sexta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El gol azul lo anotó Mathías Vázquez, hijo del extécnico azul Diego Vázquez, que fue cesado tras perder en las primeras tres fechas del campeonato. Además, le dio el primer al nuevo entrenador, el español Javier López.

La primera acción clara del partido en el estadio Ceibeño llegó a través de Jorge Serrano, quien reventó el travesaño del Victoria en venenoso rezago de la muerte por la banda de la izquierda de Carlos Mejía.

Victoria atacó peligrosamente hasta el minuto 28, donde el juvenil Lemuel Sevilla se quitó una marca en el borde del área del equipo capitalino, pero su bombazo pasó por encima del marco de Luis Ortiz.