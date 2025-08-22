Motagua rompe su mala racha en la Liga Nacional y hunde más al Victoria

Motagua se sacudió la malaria y le puso fin a su mala racha de cuatro partidos sin ganar. El Ciclón Azul derrotó este viernes por 0-1 al Victoria en el inicio de la sexta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
El gol azul lo anotó Mathías Vázquez, hijo del extécnico azul Diego Vázquez, que fue cesado tras perder en las primeras tres fechas del campeonato. Además, le dio el primer al nuevo entrenador, el español Javier López.
La primera acción clara del partido en el estadio Ceibeño llegó a través de Jorge Serrano, quien reventó el travesaño del Victoria en venenoso rezago de la muerte por la banda de la izquierda de Carlos Mejía.
Victoria atacó peligrosamente hasta el minuto 28, donde el juvenil Lemuel Sevilla se quitó una marca en el borde del área del equipo capitalino, pero su bombazo pasó por encima del marco de Luis Ortiz.
El panameño Jorge Serrano fue el más activo en el primer tiempo, pero Humberto Acevedo salvó fenomenal en el primer palo luego de un gran testazo del panameño.
Tanto insistió el nido que Mathías Vázquez abrió la lata sobre el final del primer tiempo. Acevedo sacó un gran tiro de esquina, sin embargo, el ariete azul liquidó en el segundo palo para el 0-1.
El equipo jaibo lo intentó en la segunda etapa, buscó la igualdad, pero el Motagua mantuvo un cerrojo impenetrable con el que pudo lograr la primera victoria en el Torneo Apertura 2025.
Victoria sumó su quinta caída, se hunde en la tabla de posiciones y el técnico mexicano David Patiño podría ser el segundo entrenador cesado. Motagua escaló hasta octava posición del campeonato. Ojo, porque ya lleva cuatro puntos en los últimos dos juegos.
- VICTORIA: 1. Humberto Acevedo, 14. Fabricio Silva, 28. Ángel Barrios, 58. Luis Franco, 65. Kesdy Sevilla, 24. Stedman Pérez, 5. Allan Banegas, 20. Roldolfo Espinal, 10. Walter Martínez, 17. Carlos Bernárdez y 9. Daniel Delgadillo.
- Entrenador: David Patiño (MEX).
- MOTAGUA: 22. Luis Ortiz, 42. Jonathan Argueta, 2. Sebastián Cardozo, 12. Marcelo Santos, 17. Clever Portillo, 8. Denis Meléndez, 5. Óscar Discua, 10. Rodrigo Gómez, 77. Carlos Mejía, 7. Jorge Serrano y 38. Mathías Vázquez.
- Entrenador: Javier López (ESP).
- ESTADIO: Municipal Ceibeño