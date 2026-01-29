Motagua oficializa el fichaje del delantero Rodrigo de Olivera de cara al Clausura 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua hizo oficial este jueves el fichaje del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera , quien se convierte en nuevo refuerzo del Ciclón Azul de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales. El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial, con el que el club capitalino confirmó la incorporación de uno de los atacantes más destacados del último torneo.

De Olivera, delantero centro de 31 años y con una estatura de 1.80 metros, llega procedente del Olancho FC , equipo con el que escribió una temporada sobresaliente al consagrarse como el máximo goleador del Apertura 2025-26 tras marcar 19 tantos. Su rendimiento lo colocó como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato.

El atacante charrúa cuenta además con una amplia trayectoria en el fútbol uruguayo, donde militó en clubes como Danubio, Villa Española y Montevideo Wanderers, experiencia que Motagua espera capitalizar para fortalecer su zona ofensiva en un calendario exigente.