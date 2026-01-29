Motagua oficializa el fichaje del delantero Rodrigo de Olivera de cara al Clausura 2026

Motagua hizo oficial este jueves el fichaje del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera , quien se convierte en nuevo refuerzo del Ciclón Azul de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales. El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial, con el que el club capitalino confirmó la incorporación de uno de los atacantes más destacados del último torneo.
De Olivera, delantero centro de 31 años y con una estatura de 1.80 metros, llega procedente del Olancho FC , equipo con el que escribió una temporada sobresaliente al consagrarse como el máximo goleador del Apertura 2025-26 tras marcar 19 tantos. Su rendimiento lo colocó como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato.
El atacante charrúa cuenta además con una amplia trayectoria en el fútbol uruguayo, donde militó en clubes como Danubio, Villa Española y Montevideo Wanderers, experiencia que Motagua espera capitalizar para fortalecer su zona ofensiva en un calendario exigente.
Desde la institución azul expresaron plena confianza en que De Olivera aportará jerarquía, gol y experiencia al equipo dirigido por el cuerpo técnico, convirtiéndose en una pieza clave dentro del armado ofensivo para lo que resta de la temporada.
El comunicado fue emitido desde Tegucigalpa este 29 de enero de 2026, cerrando con un mensaje de bienvenida al atacante sudamericano, quien ya se integra al plantel del campeón nacional con la misión de responder a las expectativas y potenciar el ataque del Nido.