¿Qué ocupa Motagua para clasificar a la final?: fecha y hora de la vuelta ante Alajuelense

Tegucigalpa, Honduras.

El Motagua no pudo aprovechar su condición de local y empató 0-0 frente a la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf. Ahora, el Ciclón Azul tendrá que viajar a Costa Rica para buscar el boleto a la gran final del torneo regional. El encuentro de vuelta se disputará el próximo jueves 29 de octubre, a las 8:00 de la noche, hora de Honduras, en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, donde los dirigidos por Javier López tendrán el desafío de imponerse ante el vigente tricampeón de la competición. Tras la igualdad sin goles en el estadio Nacional Chelato Uclés, la serie queda completamente abierta y ambos clubes mantienen intactas sus posibilidades de avanzar. Motagua necesitará mostrar una versión ofensiva más efectiva en territorio costarricense si quiere superar al único campeón del torno de Cocnacaf.

¿QUÉ OCUPA MOTAGUA PARA CLASIFICAR A LA FINAL?

El reglamento establece que, en caso de empate en el marcador global al finalizar el tiempo reglamentario del partido de vuelta, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. Si la igualdad persiste, se disputarán tiempos extra y de ser necesario, una tanda de penales para definir al clasificado. Ganar por cualquier marcador: Si Motagua consigue la victoria en Costa Rica, clasificará directamente a la final de la Copa Centroamericana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Empatar con goles: Un empate 1-1, 2-2 o por cualquier marcador con goles también le daría la clasificación al conjunto hondureño, gracias al criterio del gol de visitante que se mantiene en las rondas de eliminación directa de esta competición. Empatar 0-0: Si ambos equipos vuelven a igualar sin goles, la serie terminará empatada en el marcador global y se disputarán tiempos extra. Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante lanzamientos de penal. Perder sin marcar: Una derrota 1-0 o por cualquier marcador que le dé la ventaja global a Alajuelense dejaría eliminado al equipo hondureño.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÍA LA FINAL EL GANADOR DE LA LLAVE?