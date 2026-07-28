Motagua arrasa y le receta 'manita' al Verdes en su debut en Copa Centroamericana

Belice.

El cuadro capitalino llegó en calidad de favorito y no tuvo problemas ante un combinado de Belice que no metió ni las manos para defender su honor en casa. El tico Jonathan Moya - nuevo refuerzo azul - fue el autor de un doblete y se le unieron a la fiesta, Luis Vega, Denis Meléndez y Jordan García.

El Fútbol Club Motagua sigue siendo una pesadilla para Verdes FC en la Copa Centroamericana y este martes 28 de julio conquistó nuevamente el FFB Stadium para comenzar de la mejor manera su camino en el torneo de Concacaf. El 'Ciclón Azul' batió al cuadro local y le endosó otra goleada: repitió la misma dosis de cuando se enfrentaron por primera vez, un 0-5 como visitante.

Motagua comienza con firmeza en el Grupo D del torneo de Concacaf, encasillado donde tiene a CSD Municipal (Guatemala), CS Cartaginés (Costa Rica), CD FAS (El Salvador) como rivales y, a​​ la espera de los otros cruces, toman el liderato de su encasillado.

Motagua dominó de principio a fin. El equipo de Javier López abrió temprano la brecha luego de conseguir un penal antes de cumplirse los cinco minutos: Jorge Serrano se coló en el área y terminó cayendo. El central no dudó y señaló la sanción. Las Águilas no desaprovecharon y Luis Vega cobró el lanzamiento para mandarla a guardar y colocar el 1-0 de la noche.

El actual campeón del fútbol hondureño continuó predominando y tuvo acercamientos con Denis Meléndez que no pudo concretar en el fondo. En el minuto 12, Alejandro Reyes estuvo a punto de hacer un golazo olímpico, que pasó cerca de la meta. Ya al 26' se vino otra de las acciones claras: Jesús Batíz recibió la esférica y, en lugar de sacar el remate, buscó el pase al corazón del área, mismo que rechazó la defensa local. Las cosas no se movieron en la primera parte y Motagua se fue con la ventaja mínima a los camerinos.

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Ya para la segunda etapa, Motagua no se quedó atrás y se fue en busca de aumentar la ventaja... y la encontró. Los Azules se desataron en la segunda parte - y con varios cambios - y fueron un vendaval: el primer aviso lo dio Rodrigo de Olivera, quien mandó a guardar el balón, pero la acción no terminó contando fuera de juego.

Sin embargo, dos minutos después de esa acción, Luis Meléndez recepcionó en el área y no dudó en rematar para vencer al arquero. Los cambios de Javier López dieron efecto y, con el ingreso de uno de sus refuerzos, el Ciclón logró ampliar su ventaja en el partido.

En el minuto 63, el tico Jonathan Moya apareció en el área chica para conectar de cabeza un gran centro de Alejandro Reyes. Pero la historia no quedó ahí y en el 75', volvió para destaparse con una tijereta y sellar su primer doblete con la camiseta de Motagua.

Verdes FC intentó responder con dos disparos de López, pero no pudo concretar bajo la meta que defendió Luis Ortíz. Cuando todo parecía que iba a quedar así, llegó Jordan García en el 90+2' para liquidar el encuentro y adornar otro 0-5 de los Azules ante el cuadro de Belice. Este mismo resultado se lo aplicó en 2023, en el mismo torneo.