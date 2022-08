El campeón Motagua ha confirmado que en esta semana se sabrá el futuro del defensa central Denil Maldonado

Nadie va a discutir que Denil es uno de los mejores defensas del país y eso le ha avalado para que grandes equipos de Sudamérica estén interesados en sus servicios.

Por lo tanto, a la fecha los equipos que se han fijado en los servicios del defensa central de Motagua, Denil Maldonado han sido Colo –Colo de Chile y Tálleres de Córdoba de Argentina.

Sin embargo, el presidente del Motagua, Pedro Atala confirmó que otro grande se suma a la lista de opciones y se trata nada más y nada menos que del Cruz Azul de México. Un gigante de la Concacaf y del continente Americano.

Esta semana será clave

“Había una posibilidad de que se vaya al fútbol México de la Primera División, pero ya a esta altura del torneo mexicano que ya van por la tercera jornada si no me equivoco, pues parece que no han tomado la decisión al cien. Había una oferta y se había aceptado, pero estaban en veremos entre él (Maldonado) y otro jugador, no descarto, pero lo veo complicado.

-¿Qué equipo es de México?-le consultamos a Pedro Atala.

“Voy hablar claro, es el Cruz Azul y es un equipo grande y al final de cuentas la operación se cayó, pero si en esta semana no se da, ya el jugador prácticamente se quedaría toda la pretemporada con el equipo y con la Selección Nacional que va a tener partidos amistosos.”

“Lo importante es que el jugador está contento con la institución y es un jugador muy importante para nosotros, es uno de los mejores defensas del país y de la Concacaf”.

Atala enfatizó que la Liga Mexicana ya inició y eso es u punto negativo para que Maldonado se vaya a México.

Consideró a Denil Maldonado como uno de los mejores defensas de la Concacaf y a título personal subrayó que la presencia del zaguero marca un plus en el Mimado que dirige Hernán “La Tota” Medina.