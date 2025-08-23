Modric debuta de la peor manera en la Serie A con el AC Milan

Milán, Italia.

El croata Luka Modric tuvo este sábado un debut amargo en la Serie A con el Milan, derrotado en San Siro ante el recién ascendido Cremonese (1-2) en un duelo en el que una espectacular chilena de Bonazzoli arruinó la noche milanista.

No puede hacer milagros Modric, al menos no tan grandes. El Milan, lejos de abandonar la mala dinámica de la desastrosa pasada campaña, volvió a las andadas con un partido que nunca llegó a dominar por completo y en el que dio demasiadas alas a un Cremonese desatado.

La ausencia de Rafael Leao en el ataque, lesionado en el primer encuentro de la temporada, la primera ronda de la Copa Italia, mermó las opciones de un Milan que, pese a todo, no estuvo a la altura. El mexicano Santiago Giménez, referencia ofensiva, volvió a estar demasiado solo, demasiado aislado como referente.

Aún así se fabricó un gol que aplacó momentáneamente las malas sensaciones en San Siro. La alegría duró lo que tardó el colegiado en anular el tanto por fuera de juego. Volvieron las dudas a la grada milanista y, a la media hora de duelo, la confirmación de que al Milan le falta mucho camino por recorrer.