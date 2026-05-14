MLB: Los pioneros solitarios que impulsan el béisbol en Perú, Honduras y Alemania

Con la temporada de la MLB en pleno apogeo, echemos un vistazo a algunos de los pioneros más grandes de la liga provenientes de naciones con menor tradición. Los lectores desde Perú pueden utilizar el código de promoción Betano si desean apostar por la estrella peruana Jesús Luzardo y sus Filis de Filadelfia.

Sin embargo, algunos de los mejores talentos de Las Mayores han surgido de naciones con caminos mucho menos trazados para las jóvenes promesas de la pelota. De hecho, existen tres países destacados de los cuales actualmente solo hay un representante notable en toda la liga. Esas naciones son Honduras, Perú y Alemania.

La MLB mantiene un semillero de jugadores bastante consolidado: la liga está repleta de peloteros provenientes de potencias tradicionales del béisbol como Estados Unidos, República Dominicana, Japón y Venezuela.

Perú: Jesús Luzardo

Jesús Luzardo es, sin lugar a dudas, el rostro del béisbol peruano. Nacido en Lima, de padres venezolanos, se mudó a la Florida cuando era niño y se formó en el sistema estadounidense. Fue reclutado inicialmente por los Nacionales de Washington en el draft de 2016, antes de pasar a jugar para los Atléticos de Oakland, los Marlins de Miami y, más recientemente, los Filis de Filadelfia.

El paso de Luzardo por los Filis ha sido la etapa más productiva de su carrera, consolidándose como uno de los lanzadores zurdos de élite en la liga. Este año se desempeña como pitcher abridor de Filadelfia y hace poco firmó una extensión de contrato por cinco años y 135 millones de dólares.

Honduras: Mauricio Dubón

Mauricio Dubón es un utility de los Bravos de Atlanta que se ha ganado a pulso su lugar en la MLB, y cuenta con una historia de origen verdaderamente extraordinaria. Nacido en nuestra tierra catracha, fue descubierto por un grupo de misioneros cristianos que pasaba por su ciudad, quienes lo invitaron a mudarse a Estados Unidos para pulir sus habilidades en el diamante.

Finalmente fue elegido en el draft por los Medias Rojas de Boston y pasó varios años fogueándose en las Ligas Menores antes de hacer su debut en la Gran Carpa con los Cerveceros de Milwaukee en 2019. Desde entonces, ha hecho historia al convertirse en el primer beisbolista hondureño en jugar y ganar una Serie Mundial, hazaña lograda con los Astros de Houston en 2022. Hoy en día, es ganador de dos Guantes de Oro y milita en los Bravos de Atlanta.

Alemania: Max Kleper

Max Kleper es el prospecto de béisbol más destacado de Europa. Nacido en Berlín, hijo de dos bailarines de ballet, se formó en el viejo continente, una ruta muy poco habitual para alcanzar el éxito en las Grandes Ligas.

Kleper jugó casi una década como jardinero para los Mellizos de Minnesota y ostenta el récord histórico de más jonrones conectados por un jugador alemán en la MLB. Su carrera reciente se ha visto empañada por una acusación de dopaje en 2025; actualmente es agente libre, aunque su regreso a la MLB podría darse pronto.