MisterChip comparte dato histórico tras golazo de Palma en Champions

El hondureño ya había marcado anteriormente ante la Lazio, sin embargo, el tanto fue anulado y el grito del gol de Palma se quedó ahogado.

Ahora, el “Bicho” lo celebró con todo, nada más y nada menos que ante el Atlético de Madrid y para poner el 2-1 a favor del Celtic de Escocia.

Tras el gol de Luis Palma, el destacado estadígrafo español,MisterChip, compartió el dato histórico de los hondureños en la Champions League.

MisterChip resaltó el nombre de los tres hondureños que han anotado en competiciones europeas, dos en la Liga de Campeones.

“ Luis Palma es el 2º jugador hondureño que marca en #UCL y el 3º que lo hace en TODA la historia de la Copa de Europa”, compartió el estadígrafo en sus redes sociales.

“José E. Cardona (Atlético) en 1966 vs. Malmö, Andy Najar (Anderlecht) en 2014 vs. Arsenal, Luis Palma (Celtic) en 2023 vs. Atlético”, fueron los nombres de los futbolistas catrachos que nombró MisterChip.