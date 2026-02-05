Mike Arana, capitán de la Sub-17: Sus retos, jugadores que admira y finta favorita

San Pedro Sula, Honduras.

Mike Anderson Arana Meléndez es uno de los capitanes de la Selección Sub-17 de Honduras que sueña con ir a la Copa del Mundo de 2026. El futbolista del Real España se toma con mucha responsabilidad los partidos que afrontarán en el Premundial. Luego de la confirmación que Surinam no participará en el Grupo H del Premundial Sub-17, así quedó la zona: Honduras, Bermudas y Guyana. Será una prácticamente una ronda de muerte súbita. Este jueves la Sub-17 realizó su primer entreno en San Pedro Sula, precisamente en el complejo deportivo de Marathón, y antes de iniciar los trabajos, Arana charló con Diario La Prensa para contar sobre el reto que se les viene como grupo. Además, dio a conocer quiénes eran sus jugadores referentes y sus mayores habilidades en el deporte. “La bicicleta, tirarla larga y adiós”, exteriorizó el extremo zurdo de 17 años.

-ENTREVISTA CON MIKE ARANA-

¿Qué tal, Mike? Ya faltan pocos días para que hagan su debut. ¿Cómo se han preparado en estas últimas semanas o meses? Todo bien. Nos hemos preparado de la misma manera, con el objetivo de poder clasificar al Mundial. Sentimos que estamos trabajando fuerte y de buena forma. Si no estoy equivocado, eres el único futbolista del plantel que ya debutó en Primera División. ¿Cómo se toma eso en cuanto a responsabilidad? Gracias a Dios, normal. Creo que es algo que he logrado con mi trabajo y espero que algunos de mis compañeros también lo puedan lograr. ¿Qué consejo se le da a tus compañeros, tomando en cuenta que ya tienes esa experiencia?