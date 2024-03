¿Seguirá Perelló como portero titular? Miguel Falero responde

El medio vaso vacío terminó siendo es que no se pudo mantener durante todo el juego un buen rendimiento jugando de visitante. Los números que indican que no pudimos mantener el arco en cero, algo que nos preocupa y estamos trabajando para eso. Creemos que hay trámites de los partidos que debemos manejarlo de otra manera.

¿Cómo está el tema de los lesionados?

No quise decirle el partido anterior para que no sonara como excusa, pero no tuvimos a siete jugadores indisponibles. Tatum estaba sancionado y el resto no estaban en condiciones. Hoy trabajó con normalidad Darlín Mencía, Carter Bodden lo está haciendo con cuidado, Cristian Cálix y Roberto Osorto tienen problemas musculares. Estamos esperando con muchas ansias el tema de Buba (López), que es importantísimo en todo sentido, aparte de la influencia que tiene con el equipo y los rivales, es la lesión más grave que tenemos, está siendo recuperado con gente capaz y confiamos que lo tendremos lo más pronto posible.

¿Ya tiene definido el 11 titular para este sábado?

Estoy muy cerca, todavía no, me queda mañana. Por toda la seguidilla de cosas que nos han sucedido, espero confirmarlo mañana. No habrá grandes novedades, hemos recuperado gente, ya cumplieron sanciones, pero como aveces pasa que los jugadores se lesionan, esperaré para tener el 11.

¿Habrá debutante ante el Vida?

Los equipos, jugadores y entrenadores estamos a prueba partido a partido, y los rendimientos te dicen si continúas o es la oportunidad de otro compañero. Cuando creemos que necesitamos algún cambio lo haremos para que el equipo juegue con lo mejor.

Continuando con la pregunta anterior. ¿Seguirá jugando Perelló o habrá cambio de portero?

Yo no he hablado con ellos todavía. Cualquiera de los dos puede jugar, aún no lo hemos confirmado. Yo tengo la idea clara, pero me parece más correcto analizarlo y primero comunicarselo a ellos.

¿Está borrado Marco Aceituno? La afición pide que tenga minutos, pero casi no ha jugado desde que usted es el entrenador...

No existen borrados en el Real España, lamentablemente, siempre va contra la pregunta... Aceituno es un excelente jugador, está trabajando de muy buena forma y tiene una competencia muy dura, pues como tú me preguntas eso, sabés perfectamente que está compitiendo con Carter, Moya, Small y Vuelto, y solo pueden jugar uno o dos. No hay controversia, Marco viene trabajando en excelente forma y si continúa con esa intensidad, sin duda alguna tendrá oportunidad y aportará al equipo. No hay nada en contra de él, solo es la competencia interna que tiene con los compañeros del puesto.