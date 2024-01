¿Estará Moya ante Olancho? Falero responde y ‘dispara’ contra el calendario

Esa es la idea, pero tratar que la cancha no interrumpa ese buen andar que tenemos.

¿Ustedes entienden ahora cuál era mi molestia y preocupación del calendario? Ojalá se dé lo más normal posible para que se puedan desarrollar ambos equipos y haya un buen espectáculo, es la esencia del deporte. Cuando se empieza a complicar con temas extra futbolísticos, ahí no depende de nosotros, no tenemos tanto influencia, vamos confiados que podemos dos buenos encuentros, vamos paso a paso, por lo tanto, Olancho es un equipo difícil, regresó su técnico y eso lo hace más parejo.

¿Qué se sabe de Bryan Moya?

Lo tuvimos que descartar hoy, el golpe en la espalda no va a permitir que pueda viajar con nosotros, lo hacemos más que nada para protegerlo, porque llevarlo seis u ocho horas sentado con el golpe en la espalda no nos garantiza para que juegue el otro juego.

¿Baja confirmada?

Exactamente, lo vamos a tratar de recuperar lo antes posible, pero para estos dos partidos no va a estar.

Mencionó el torneo pasado "déjenme armar el equipo" y está respondiendo, ¿qué opina?

Hay buena interpretación de los jugadores, estamos trabajando en buena forma, el secreto es acumular trabajo hasta que podamos consolidarnos. Debemos hacer trabajos regulares, normales, que podamos tener partidos semana a semana, eso conlleva que eso tiene importancia la planificación.

Dos visitas consecutivas...

Dos visitas consecutivas y a una distancias no aconsejables.

¿A qué se refiere con que no haya algo extra?

Esas cosas, que las lesiones no nos perjudiquen, que no pongamos todo un plantel expuesto, por tanto, los que juegan de local como nosotros, que no jugaremos en condiciones.