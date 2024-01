Matías Soto se confiesa: su salida de Real España y regreso al fútbol hondureño

El 2020 el defensa uruguayo, ex del Juventud las Piedras, Rampla Juniors, Cerrito y Santa Tecla de El Salvador, vino a Real España con la ilusión de triunfar, pero se fue con las manos vacías.

¿Cómo te has sentido en tu regreso al fútbol hondureño?

En lo personal estoy muy contento por volver, es una oportunidad que hace mucho estaba esperando. Estoy muy contento porque la gente me ha brindado mucho cariño a mí y a mi familia como cuando estuvimos en el 2020 aquí, ahora ese cariño sigue y eso a uno lo motiva más.

Qué golazo le anotaste al Victoria, mejor debut imposible...

Sí, fue algo inesperado, te soy sincero, fue un gol sin pensar porque Victoria nos había empatado sobre la hora, quedaba la última jugada, Marcó me dijo que me incorporara al ataque, que era la última jugada,lo hice, justamente me quedó esa pelota y doy gracias a Dios que pude anotar ese gol que le dio el triunfo al equipo.

¿Ahora la afición seguramente esperará más goles de tí?

Sí, sí, no es habitual que yo marqué goles, pero el torneo pasado me tocó anotar dos goles allá en Uruguay, ahora me pasó aquí y estoy muy contento por eso.