Chirinos previo a la final Olimpia-Marathón: “Estoy caga**, pero es normal..."

Tegucigalpa, Honduras.

El atacante destacó la intensidad mostrada en San Pedro Sula, donde Olimpia rescató un resultado importante, pero recalcó que el verdadero examen será en casa, frente a su gente, con la exigencia de imponer condiciones desde el inicio.

En conferencia de prensa, Chirinos reconoció los nervios lógicos de una final, pero también subrayó la confianza que le transmite el trabajo del plantel y la recuperación de piezas clave como Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez.

Olimpia llega a la vuelta de la gran final ante Marathón con el respaldo de su afición, pero puertas adentro el discurso es claro: nada está definido . Michael Chirinos , uno de los capitanes albos y nominado al premio Puskas 2024 , fue el encargado de dar la cara en la previa del crucial duelo de este miércoles en Tegucigalpa. Lejos de triunfalismos, el referente merengue insistió en el respeto al rival y en la obligación de salir a ganar como si la serie estuviera igualada.

El capitán también respondió a las polémicas externas: los comentarios que dan por “definida” la final, el debate sobre qué es “jugar bonito” y la supuesta superioridad alba tras el empate en la ida. Ante todo, Chirinos fue contundente: el Olimpia saldrá a proponer, a disfrutar la final y a honrar una historia que presume 39 títulos, pero sabiendo que todavía quedan 90 o 95 minutos “a muerte” por disputarse en el Nacional Chelato Uclés.

¿Qué opinas del comentario que se ha popularizado de que la final ya está definida o de que Olimpia prácticamente es campeón porque Marathón no le pudo ganar en la ida?

La verdad que eso para nosotros, en lo grupal, lo hemos manejado de una manera que sabemos que no es así. Nosotros sabemos que quedan 95 minutos o hasta que el árbitro pite el final de disputar una final como se debe. Nuestra obligación siempre es salir a ganar. Lo hicimos allá en San Pedro Sula, hicimos un excelente partido, pero esto no ha acabado. Todavía sigue. Tenemos una final que es a muerte, entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, pero esto continúa y todavía no está definido nada.

¿Cómo vive Michaell Chirinos una final más en su carrera? ¿Nervios, ansiedad o esa tranquilidad que lo curte ya con muchas finales en su espalda?

No, la verdad que estoy cagado, pero normal. Creo que es parte del fútbol. También me siento con confianza, me siento seguro por mis compañeros. Creo que hicimos un gran trabajo en San Pedro Sula. Ahora toca aquí con nuestra afición, nuestro campo. Pero la verdad sí, nervios normal, como todo jugador debe sentirlos en una final. Pero estamos también contentos por disputar una más.

Anímicamente, ¿cómo se encuentra el equipo luego de ese partido del domingo con bastante intensidad? ¿Cómo está el plantel?

La verdad que el plantel muy bien, mis compañeros excelentes. Creo que estamos en un estado físico muy bueno. Hemos recuperado a grandes jugadores que nos van a ayudar mucho en esta final. Veo al equipo muy contento, muy trabajador y vamos a disfrutar una final exigente nuevamente y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera.

Se dice que Olimpia con poco remontó y luego mantuvo el empate. ¿Qué opinas sobre eso y cómo evitar caer en el exceso de confianza?

Nosotros hicimos un excelente partido. Estamos enfrentando a un gran rival que está con un buen cuerpo técnico, con buenos jugadores. El partido era de esa forma, tratar de ganar o no perder. Lo logramos, pero aquí en casa tenemos que hacer un excelente partido. Eso está claro, que no podíamos irnos a entregar tampoco porque la final es de ida y vuelta. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana.

Te tocó entrar tarde, pero te vimos como un capitán desde los primeros minutos. ¿Cómo lo viviste y cómo darles confianza a los jugadores en esta final tan importante?

Yo la viví de forma exigente. Estaba pendiente de todo desde la banca, motivando a mis compañeros ahí para los que iban a entrar. Adentro también pendiente de todo, de lo que gritaban, de lo que hacían mis compañeros. Luego me tocó estar cinco minutos que el profe me dio. Entré como si hubiera entrado de titular, igual que Jorge y todos los compañeros. La verdad que es parte de lo que uno hace y en una final se tiene que estar así, vivirla como que estuviera adentro.

Siguiendo esa línea, cuando entras tú con Jorge y se conjuntan con Edwin, el equipo se vio mucho más templado en cuanto al manejo del partido. ¿Crees que sea necesario que salgan ustedes de titulares o cómo se ven para ese partido?

Creo que los tres estamos bien. Hay que darle gracias a Dios porque recuperamos excelentes jugadores como Edwin Rodríguez, como Jorge Álvarez, que los necesitamos en todos los aspectos. Ya después es decisión del cuerpo técnico si decide ponernos o no. Nosotros vamos a seguir apoyando donde estemos. Esperemos y confiamos en Dios que tengamos oportunidad de estar jugando una final, pero si no, apoyar al compañero que le toque.

Pablo Lavallén dijo: “Veremos si Olimpia de local sale a proponer. Nosotros iremos a proponer como lo hicimos en el Olímpico”, definiendo un poco qué es jugar bonito, qué es jugar bien, porque está esa controversia...

En la final todo se juega. Los jugadores de experiencia sabemos lo que significa cuando vienes a hablar a la prensa. Es normal, cada quien maneja y cuida los intereses del equipo. Nuestra disposición es salir a ganar, por eso es que Olimpia tiene 39 títulos. Nosotros siempre vamos a salir a proponer donde sea. Fuimos a San Pedro Sula, empatamos con un equipo que juega bien, que está bien dirigido. Y nuestra obligación el día de mañana es proponer nuevamente, salir a jugar con responsabilidad, divertirse y disfrutar una final como se debe, que es ganar.