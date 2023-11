Mexicano Michael Pérez advierte a la selección de Honduras

Es un país que me dio una nueva oportunidad en el fútbol, estoy agradecido por ello. Es por eso que me gustaría que sea un gran partido.

¿Se le perdonaría a México una derrota ante Honduras de cara a la Copa América?

Lo que conlleva este partido, creo que no, porque para México es un partido importante. La respuesta sería no, no se perdonaría.