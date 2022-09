Carlos ‘Gullit’ Peña llega motivado a Honduras para jugar con el Vida: “Aspiro a ganar el campeonato”

Tras nueve meses inactivo, el futbolista azteca decidió volver al fútbol y lo hará con la camiseta del Vida, donde aspira a dar lo mejor. “Lo mismo que aspiro en todos los equipos que he estado, hacer bien las cosas, estar bien físicamente y siempre lo que he aspirado, el campeonato”.

Peña ha estado entrenando y al ser preguntado si se encuentra físicamente listo para jugar, dijo: “Eso lo decidirá el profesor, yo no me meto en eso y nunca me meteré, el profe si me ve bien, es él quien decide”.

Recordó cuando vinó a Honduras con México en las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, en el cual estuvo presente. “Vine a jugar con la selección contra Honduras, sé que es un fútbol muy rudo, muy fuerte, mucha calidad y muy dinámico, vamos a ver cómo nos va”.

Dice que del Vida sabe que “tiene mucha hambre de triunfo” y promete mucho trabajo. “Yo prometo solamente que me voy a entregar al máximo, es un deporte que somos 11 contra 11, me voy a brindar al máximo para hacer bien las cosas y poder estar bien con los compañeros, cuerpo técnico y toda la afición”.