  1. Inicio
  2. · Deportes

México y Japón aburren en Estados Unidos: amargo empate en amistoso

Los mexicanos no pasaron del empate ante Japón en un amistoso disputado en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos.

  • 06 de septiembre de 2025 a las 22:56 -
  • Agencia EFE
México y Japón aburren en Estados Unidos: amargo empate en amistoso

México y Japón empataron en Estados Unidos por el amistoso en Fecha FIFA.

 Foto EFE.
ESTADOS UNIDOS.

La selección de México empató este sábado sin goles con la de Japón en un partido amistoso jugado en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos.

En un partido de pocas emociones en las áreas, los pupilos del seleccionador Javier Aguirre afrontaron el primero de dos compromisos de preparación. Este martes el nuevo examinador será la formación de Corea del Sur en Nashville.

México desapareció en un primer tiempo en el que Japón tuvo los tiros más peligrosos. Los japoneses probaron a Luis Malagón al minuto 10, con un disparo raso de larga distancia de Takefusa Kubo. El guardameta neutrralizó con un vuelo al poste izquierdo.

Estados Unidos decepciona en casa ante Corea del Sur: Heung-min Son se luce

Cinco minutos después, los asiáticos insistieron con un remate de Ritsu Doan, que un defensor mexicano sacó en la línea de gol. En la segunda parte, México contestó.

En el 53, Roberto Alvarado disparo de derecha un balón que rozó la escuadra derecha de la portería defendida por Zion Suzuki y al 68, el portero nipón rechazó un cabezazo de Erik Lira, al 68.

Antes de finalizar el partido, en el minuto 90.el central César Montes fue expulsado por impedir que Ayase Ueda se escapara solo al área.

Ficha técnica del México vs Japón

0. México: Luis Ángel Malagón; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Alexis Vega (Hirving Lozano, m.61), Marcel Ruiz (Carlos Rodríguez, m.81), Orbelín Pineda (Erick Sánchez, m.61), Edson Álvarez (Erik Lira, m.32), Roberto Alvarado (Germán Berterame, m.61); Raúl Jiménez (Santiago Giménez, m.61).

Seleccionador: Javier Aguirre.

0. Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Kou Itakura (Hiroki Sekine, m.60); Kaoru Mitoma (Yuito Suzuki, m.81), Daichi Kamada (Kaishu Sano, m.69), Wataru Endo, Ritsu Doan (Shuto Machino, m.81); Takumi Minamino (Junya Ito, m.69), Takefusa Kubo (Daizen Maeda, m.69) y Ayase Ueda.

Seleccionador: Hajime Moriyasu.

Árbitro: el estadounidense Rubiel Vazquez expulsó a César Montes (m.90). Y amonestó a Tsuyoshi Watanabe.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Oakland Coliseum de California.

Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias