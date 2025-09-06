México y Japón aburren en Estados Unidos: amargo empate en amistoso

ESTADOS UNIDOS.

La selección de México empató este sábado sin goles con la de Japón en un partido amistoso jugado en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos.

En un partido de pocas emociones en las áreas, los pupilos del seleccionador Javier Aguirre afrontaron el primero de dos compromisos de preparación. Este martes el nuevo examinador será la formación de Corea del Sur en Nashville.

México desapareció en un primer tiempo en el que Japón tuvo los tiros más peligrosos. Los japoneses probaron a Luis Malagón al minuto 10, con un disparo raso de larga distancia de Takefusa Kubo. El guardameta neutrralizó con un vuelo al poste izquierdo.