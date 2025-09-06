Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno

La Selección de Honduras aterrizó este sábado al país y esa misma noche se puso las pilas y realizó su primer entrenamiento de cara al juego ante Nicaragua.
Los dirigidos por Reinaldo Rueda entrenaron esta tarde-noche en el Estadio Nacional con la mira puesta en el partido ante los nicaragüenses.
La Bicolor viene de empatar sin goles ante Haití este viernes 6. Igualaron 0-0 en Curazao por la jornada 1 de la Fase final del Mundial 2026.
Luis Ortiz es uno de los arqueros convocados y se muestra ilusionado para debutar con la Selección de Honduras en un futuro.
Los jugadores catrachos se muestran tranquilos de cara a su segunda prueba en las Eliminatorias de la Concacaf.
Honduras recibe a Nicaragua que viene de rescatar un valioso empate ante Costa Rica (1-1) jugando con un jugador menos.
Los lujitos de Luis Pama en el entrenamiento de la Selección de Honduras. Fue una de las pruebas en el entreno.
El jugador del Lech Poznan buscará brillar con la Bicolor. Fue titular en el empate ante Haití.
El buen ambiente en el primer entrenamiento de la Selección de Honduras de cara al juego ante Nicaragua.
"Sabíamos que sería un partido difícil, lo importante era sumar de visita y lo hicimos”, expresó Deiby Flores tras su llegada a Honduras.
Yustin Arboleda buscará una oportunidad para formar parte del ataque de la Bicolor de Reinaldo Rueda.
Pero la prueba que se realizó este sabado en el entrenamiento de la Selección de Honduras fue: ¿Quién domina mejor la pelota?
Yustin Arboleda demostró sus habilidades con el balón en la prueba que tenían en la Selección.
Luis Santamaría y Choco Lozano también quisieron participar en el reto que se puso la H luego del empate ante Haití.
Con muchas bromas y risas se vivió el entrenamiento de la Selección de Honduras después del empate sin goles ante Haití.
Choco Lozano busca recuperar la confianza y demostrar su mejor nivel en la Selección de Honduras.
El entrenador Reinaldo Rueda se puso serio y empezó a trabajar con los muchachos que buscarán los primeros tres puntos de la Eliminatorias Mundialistas.
Honduras es parte del Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf, donde ya cuenta con 1 punto.
La Bicolor se enfrenta el próximo martes 9 de septiembre a Nicaragua, que también cuenta con 1 unidad. El grupo lo completan Haití y Costa Rica.