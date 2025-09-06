  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno

Bromas y una prueba: así fue el entrenamiento de la Selección de Honduras de cara al juego ante Nicaragua.

Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
1 de 19

La Selección de Honduras aterrizó este sábado al país y esa misma noche se puso las pilas y realizó su primer entrenamiento de cara al juego ante Nicaragua.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
2 de 19

Los dirigidos por Reinaldo Rueda entrenaron esta tarde-noche en el Estadio Nacional con la mira puesta en el partido ante los nicaragüenses.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
3 de 19

La Bicolor viene de empatar sin goles ante Haití este viernes 6. Igualaron 0-0 en Curazao por la jornada 1 de la Fase final del Mundial 2026.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
4 de 19

Luis Ortiz es uno de los arqueros convocados y se muestra ilusionado para debutar con la Selección de Honduras en un futuro.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
5 de 19

Los jugadores catrachos se muestran tranquilos de cara a su segunda prueba en las Eliminatorias de la Concacaf.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
6 de 19

Honduras recibe a Nicaragua que viene de rescatar un valioso empate ante Costa Rica (1-1) jugando con un jugador menos.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
7 de 19

Los lujitos de Luis Pama en el entrenamiento de la Selección de Honduras. Fue una de las pruebas en el entreno.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
8 de 19

El jugador del Lech Poznan buscará brillar con la Bicolor. Fue titular en el empate ante Haití.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
9 de 19

El buen ambiente en el primer entrenamiento de la Selección de Honduras de cara al juego ante Nicaragua.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
10 de 19

"Sabíamos que sería un partido difícil, lo importante era sumar de visita y lo hicimos”, expresó Deiby Flores tras su llegada a Honduras.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
11 de 19

Yustin Arboleda buscará una oportunidad para formar parte del ataque de la Bicolor de Reinaldo Rueda.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
12 de 19

Pero la prueba que se realizó este sabado en el entrenamiento de la Selección de Honduras fue: ¿Quién domina mejor la pelota?
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
13 de 19

Yustin Arboleda demostró sus habilidades con el balón en la prueba que tenían en la Selección.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
14 de 19

Luis Santamaría y Choco Lozano también quisieron participar en el reto que se puso la H luego del empate ante Haití.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
15 de 19

Con muchas bromas y risas se vivió el entrenamiento de la Selección de Honduras después del empate sin goles ante Haití.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
16 de 19

Choco Lozano busca recuperar la confianza y demostrar su mejor nivel en la Selección de Honduras.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
17 de 19

El entrenador Reinaldo Rueda se puso serio y empezó a trabajar con los muchachos que buscarán los primeros tres puntos de la Eliminatorias Mundialistas.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
18 de 19

Honduras es parte del Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf, donde ya cuenta con 1 punto.

 Fotos OPSA: David Romero.
Honduras ya piensa en Nicaragua: 'lujos' de Palma, bromas y así fue el entreno
19 de 19

La Bicolor se enfrenta el próximo martes 9 de septiembre a Nicaragua, que también cuenta con 1 unidad. El grupo lo completan Haití y Costa Rica.

 Fotos OPSA: David Romero.
Cargar más fotos