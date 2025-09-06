Estados Unidos decepciona en casa ante Corea del Sur: Heung-min Son se luce

New Jersey, Estados Unidos.

Mauricio Pochettino sigue sin dar en la tecla correcta como seleccionador de Estados Unidos cuando falta menos de un año para el Mundial que se disputará en tierras estadounidenses. La selección norteamericana naufragó este sábado en casa tras perder 0-2 contra Corea del Sur en partido amistoso. Esta derrota contra Corea del Sur amargó la tarde de la Red Bull Arena, donde Estados Unidos celebró a su leyenda Michael Bradley en los prolegómenos del encuentro. El entrenador argentino sufrió en sus carnes la calidad de Heung-min Son, el delantero que dirigió en sus tiempos en el Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra. El surcoreano marcó un gol y dio una asistencia para el triunfo de su selección.

La selección estadounidense sigue dejando malas sensaciones, no fue capaz de plantarle cara a Corea del Sur en el estadio Red Bull Arena de New Jersey, donde Son se lució ante los ojos de su extécnico. En el minuto 18, Heung-min Son recibió un buen pase filtrado, entró al área y de zurda definió ante el portero estadounidense para abrir el marcador. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Antes de irse al descanso, el que parecía ser un penal sobre la estrella de Los Angeles FC, Heung-min Son, terminó por ser un gol de Dong-gyeong Lee para aumentar la ventaja de los coreanos.

Un GOLAZO de Heung-Min Son #손흥민. 🇰🇷



El atacante de @SomosLAFC haciéndose presente en el marcador en el encuentro amistoso frente a Estados Unidos. pic.twitter.com/HwKDGTGskX — MLS Español (@MLSes) September 6, 2025

Pochettino, cuya selección está segura de su participación en el Mundial en calidad de país anfitrión, al igual que México y Canadá, sigue sin conseguir dar continuidad a la selección estadounidenses. Estados Unidos, que contó con sus estrellas, sumó su sexta derrota en lo que va del año, además suma seis victorias y un empate. Antes de la derrota en la final de la Copa Oro, su equipo perdió en semifinales de la Nations League de Concacaf contra Panamá. Estados Unidos jugará el próximo martes su segundo amistoso de la fecha FIFA de septiembre, contra Japón.

-FICHA TÉCNICA: