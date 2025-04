Messi humilla a México: Contundente mensaje sobre rivalidad con ellos

Miami, Estados Unidos.

En los últimos tiempos, y con el enfrentamiento en la última Copa del Mundo como condimento, se ha acrecentado cierta ‘hostilidad’ entre Argentina y México , impulsada desde las gradas y redes sociales y trasladada hacia el campo con cruces calientes no solo entre ambos seleccionados, sino entre jugadores de ambas nacionalidades.

Ahora en charla exclusiva para el programa Simplemente Fútbol, Lionel ha dado su punto de opinión sobre los mexicanos y les dejó un mensaje que muchos lo catalogan como "humillante".

“La verdad es que no sé qué pasó con México, cuándo empezó esta rivalidad. Siempre me sentí muy querido por México, nunca le falté el respeto a nadie, creo que ellos se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que en realidad no existe", señaló sin tapujos el considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Leo les dejó otro comentario a los aficionados aztecas "La comparación entre Argentina y México no existe, no sé de dónde salió eso“, sentenció Lionel durante la entrevista brindada a Quique y Pedro Wolff, padre e hijo, en los Estados Unidos.