Messi marca su gol 905 y anota en el derbi; así quedó de Cristiano Ronaldo

Miami, Estados Unidos

Lionel Messi sigue escribiendo capítulos dorados en su histórica carrera. El astro argentino volvió a hacerse presente en el marcador con el Inter Miami CF, alcanzando la impresionante cifra de 905 goles como profesional en medio del derbi frente al Orlando City SC, en un partido que aún no ha llegado a su final.

El tanto del capitán albiceleste llegó en un momento donde su equipo ya dominaba ampliamente el encuentro. Sin embargo, lejos de conformarse, Messi volvió a demostrar su ambición intacta, sumando un nuevo gol a su cuenta personal.

Con este nuevo registro, Messi continúa acercándose a la simbólica barrera de los mil goles, una cifra reservada para muy pocos en la historia. Su consistencia frente al arco y su vigencia en la élite del fútbol siguen sorprendiendo.