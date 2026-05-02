Messi marca su gol 905 y anota en el derbi; así quedó de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi sigue escribiendo capítulos dorados en su histórica carrera. El astro argentino volvió a hacerse presente en el marcador con el Inter Miami CF, alcanzando la impresionante cifra de 905 goles como profesional en medio del derbi frente al Orlando City SC, en un partido que aún no ha llegado a su final.
El tanto del capitán albiceleste llegó en un momento donde su equipo ya dominaba ampliamente el encuentro. Sin embargo, lejos de conformarse, Messi volvió a demostrar su ambición intacta, sumando un nuevo gol a su cuenta personal.
Con este nuevo registro, Messi continúa acercándose a la simbólica barrera de los mil goles, una cifra reservada para muy pocos en la historia. Su consistencia frente al arco y su vigencia en la élite del fútbol siguen sorprendiendo.
En la carrera por ser el máximo goleador histórico, el argentino sigue recortando distancias con Cristiano Ronaldo, quien actualmente suma 970 anotaciones como profesional. La diferencia se reduce poco a poco, manteniendo viva una rivalidad que ha marcado una era en el deporte.
Mientras tanto, el Inter Miami continúa ganando en el clásico, y con el partido aún en disputa, no se descarta que Messi pueda seguir ampliando su cuenta goleadora en una noche que ya es especial y que podría volverse aún más histórica.