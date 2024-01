Messi en El Salvador: Todavía hay boletos y presentan autobús que usará el ‘10‘

La llegada de Lionel Messi a El Salvador para jugar un partido amistoso con el Inter Miami ha despertado tremenda ilusión tanto para los salvadoreños y como para los países vecinos. Es una gran expectación se vive por la presencia del flamante ganador del premio The Best 2023.

El equipo de la MLS comenzará su gira de amistosos de pretemporada jugando un duelo de preparación contra la Selección de El Salvador el viernes 19 de enero a partir de las 7.00 de la noche.

A cuatro días para dicho compromiso, Messi decidió no viajar a Londres, Inglaterra, para asistir a la ceremonia del premio The Best 2023 que organizó la FIFA y en la cual se impuso por sorpresa por delante de Erling Haaland, el gran favorito, y de Kylian Mbappé.