Sorpresa mundial: ¡Messi elegido como The Best por delante de Haaland!

Londres, Inglaterra.

Lionel Messi logró este lunes en Londres, para sorpresa de todos, su tercer triunfo en los premios The Best de la FIFA, como mejor futbolista del mundo en 2023, donde la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón femenino. Cuando parecía que el noruego Erling Haaland contaba con ventaja en las apuestas para llevarse el premio, con sus cinco trofeos ganados con el Manchester City, en un trío de finalistas que completaba el francés Kylian Mbappé, Messi se llevó otro premio para su infinito palmarés.

¡EN VIVO LA GALA!

Premio FIFA The Best a la mejor jugadora: La española Aitana Bonmatí se lleva de manera merecida el premio: “Hace dos semanas cuando acabó 2023 me entró nostalgia. Ha sido un año excepcional, único. Empezar 2024 es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los he pertenecido. Muchas gracias a todo el staff, tecnicos de ambos equipos. Sin vosotros no estaría aquí. Agradecer a todos los que me han acompañado en este camino. Estoy orgullosa de formar parte de una generación de mujeres que están cambiando las reglas del juego y del mundo”, dijo.

---------------------------------------------------------------------- Premio especial para Marta: La leyenda del fútbol femenino brasileño ha recibido un reconocimiento a su brillante carrera ---------------------------------------------------------------------- MOMENTO ATÍPICO Una imagen irregular se vivió cuando Messi fue elegido como The Best: ni el argentino, ni Mbappé y ni Haaland llegaron a la ceremonia. Thierry Henry, conductor del evento, fue quien recibió el premio.

---------------------------------------------------------------------- Premio The Best al Mejor Futbolista de 2023: Y el ganador es ¡LIONEL MESSI! Gran sorpresa ha causado en la sala cuando se escuchó el nombre del argentino que se impone a Haaland y Mbappé. ---------------------------------------------------------------------- Premio FIFA Fan Award 2023: El argentino Hugo Daniel Iñiguez, hincha de Colón, es el ganador. Su imagen dando el biberón a su hijo en plena grada ha cautivado a los aficionados en todo el mundo.

---------------------------------------------------------------------- Premio Puskas 2023: El autor del mejor gol de la temporada se lo lleva el brasileño Guilherme Madruga por su espectacular chilena desde fuera del área.

---------------------------------------------------------------------- ¡Homenaje a las leyendas que fallecieron! Se muestra un video en memoria del inglés Bobby Charlton, el brasileño Mario ‘Lobo’ Zagallo y del alemán Franz Beckenbauer, leyendas del fútbol fallecidas recientemente. ---------------------------------------------------------------------- Premio FIFA al juego limpio 2023 Los ganadores son los jugadores de la selección brasileña por su lucha contra el racismo. Recogen el premio en representación de la selección brasileña, varios exfutbolistas entre los que se encuentran Cafú, Ronaldo, Belletti o Roberto Carlos. “La voluntad es utilizar al fútbol para integrar a la sociedad en igualdad”, dijo Cafú. ---------------------------------------------------------------------- Premio FIFA The Best al mejor guardameta del año: El brasileño Ederson, del Manchester City y de Brasil, conquista el galardón, pese a que el belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, está en el 11 FIFA FIFPro. ---------------------------------------------------------------------- Premio FIFA The Best a la mejor guardameta del año: Mary Earps, guardameta de Inglaterra y del Manchester United, se lleva el galardón. La británica repite por segundo año consecutivo: “El año pasado gané el premio, pero no fui elegida en el equipo del año. Este año sí, así que estoy muy contenta”, ha dicho. ---------------------------------------------------------------------- Así quedó conformado el 11 ideal femenino de la FIFA 2023: Mary Earps, Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí, Alex Morgan y Sam Kerr.

---------------------------------------------------------------------- El premio The Best a la mejor entrenadora de fútbol femenino es para Sarina Wiegmann, seleccionadora de Inglaterra. “Es un privilegio estar aquí de nuevo. Emma y Jonatan, felicidades por lo que habéis conseguido. Habéis hecho un trabajo extraordinario”, dijo al recibir el galardón.

---------------------------------------------------------------------- EL FIFA FIFPRO Ahora se anuncia del 11 ideal del año, el cual lo conforman: Courtois, John Stones, Kyle Walker, Rúben Dias, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Vinicius.

---------------------------------------------------------------------- Las palabras de Guardiola tras recibir el premio: “Quiero reconocer la labor de Simone Inzaghi y Luciano Spalletti. Quiero compatir este premio con los propietarios del Manchester City, Ferran Soriano y Chiki Beguiristaín. También quiero dar las gracias en mi nombre y en el de mi equipo técnico a mis jugadores por todo lo que han hecho. Vivir con ellos es maravillo. Gracias a mi padre que está aquí con 92 años. Por supuesto gracias a mi hermano, mis hermanas, mis hijos y mi mujer sin ellos hubiera sido imposible”. “El Barcelona es el club de mi corazón, nací alli y estoy aquí gracias a ellos. Me dieron los valores, me dieron todo. El City hace unas décadas no existía, se ha construido gracias al trabajo de mucha gente. Es un sueño hecho realidad ganar el triplete con el City”. ---------------------------------------------------------------------- El primer premio de la noche: Pep Guardiola se lleva el The Best al mejor entrenador de 2023 por delante de Simone Inzaghi y Luciano Spalletti.

---------------------------------------------------------------------- ¡Comienza la gala de los premios The Best en Londres! Thierry Henry y Reshmn Chowdhury los conductores de la Gala. ---------------------------------------------------------------------- Informan desde Inglaterra que ni Lionel Messi, ni Erling Haaland y ni Kylian Mbappé llegarán a la Gala para la entrega de los premios al mejor futbolista. Un hecho sin precedencias en este evento de la FIFA.

---------------------------------------------------------------------- La ceremonia del premio The Best 2023 dio comienzo con la pasarela de los protagonistas en la Alfombra Verde y hay noticias importantes. ---------------------------------------------------------------------- La entrega de los premios The Best de la FIFA se puede ver en el mundo entero vía FIFA+, el canal oficial de la FIFA en streaming. En lo que respecta a la televisión convencional, DSports, DGO (DIRECTV) y Mega (España) serán las señalas encargadas de la transmisión. Tras tres ediciones virtuales por la pandemia y un año en Milán, los The Best vuelven a Londres, donde se celebraron los eventos de 2017 y 2018, pero con cambio de escenario; del London Palladium se pasa al Apollo, sede habitual de conciertos y donde han tocado artistas como Queen, Black Sabbath, Iron Maiden, Bruce Springsteen y David Bowie. Con capacidad para unos 5.000 espectadores y situado a la orilla del Támesis y no muy lejos de Stamford Bridge y Craven Cottage, el Apollo recibirá a los mejores del mundo en el que puede ser el último gran premio de la carrera de Leo Messi. El argentino aparece entre los tres nominados a mejor jugador, junto a Haaland y Kylian Mbappé. Su elección no está exenta de polémica, ya que este premio cubre el período entre el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final del Mundial- y el 20 de agosto de 2023. Es decir, en este período, Messi ha cosechado una Ligue 1, fue máximo asistente del Paris Saint Germain en la liga francesa y fichó por el Inter de Miami de la MLS, donde logró una Leagues Cup, su primer título en Estados Unidos. La duda es si esto es suficiente para premiar al de Rosario, que ya se llevó el Balón de Oro el pasado mes de octubre, en una gala que sí tenía en cuenta el Mundial de Catar, a diferencia de esta, o si Haaland, con sus 52 goles en 53 partidos y su triplete, será capaz de eclipsarle. El noruego parte como gran favorito por su currículum la temporada pasada; rompió el récord de goles de la historia de la Premier League con 36 tantos, fue Bota de Oro europea, máximo goleador de la Champions League con doce goles y elegido mejor jugador de la Premier y el sindicato de jugadores de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés), así como el mejor joven de la liga inglesa. Y todo eso en su primera temporada en el Manchester City, contribuyendo al mejor curso en la historia de los ingleses, con el segundo triplete en la historia del fútbol de las islas, después del que logró el Manchester United de Alex Ferguson en 1999. En un tercer plano queda Mbappé, que hizo 41 goles en 43 partidos con el PSG, pero solo pudo sumar otra Ligue 1 a su palmarés.

AITANA BONMATÍ, LA FAVORITA

Muchas más certezas hay en el The Best a mejor jugadora, donde Aitana Bonmatí cuenta con todas las papeletas por encima de Linda Caicedo, del Real Madrid, y Jennifer Hermoso, de Tigres. La jugadora del Barcelona no solo ha sido elegida Balón de Oro, mejor jugadora de la UEFA y Balón de Oro del pasado Mundial, también ha ganado la Liga Española, la Supercopa de España y la Champions League. Es la única persona en la historia -hombre o mujer- en ganar todas las competiciones en las que ha participado en una temporada siendo a la vez elegida mejor jugadora en todas ellas. Será el primer The Best para Aitana, que sucederá en el palmarés a Alexia Putellas, ganadora en las dos últimas ediciones. Tampoco hay muchas dudas de que Pep Guardiola se llevará su segundo The Best a mejor entrenador, tras el segundo triplete de su carrera, por delante de Simone Inzaghi y Luciano Spalletti, y que Mary Earps será la mejor portera, dada su condición de Guante de Oro del Mundial y después de que la cadena británica BBC la eligiera personalidad del año en el país. En la categoría de portero, Thibaut Courtois, Ederson Moraes y Yassine Bono se disputarán suceder a Emiliano Martínez en el galardón, mientras que en el trofeo de mejor entrenador/a de fútbol femenino, Jonatan Giráldez y su triplete con el Barcelona competirá contra la reina de este evento, una Sarina Wiegman que opta a un cuarto premio gracias a la final del Mundial a la que llevó a Inglaterra. En el premio Puskas, uno de los más espectaculares de la noche, se elegirá entre el misil del paraguayo Julio Enciso, del Brighton & Hove Albion, contra el Manchester City, la chilena de Guilherme Madruga con Botafogo, y la rabona de Nuno Santos con el Sporting de Portugal.

