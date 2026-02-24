Messi dice que pudo jugar con otra selección y revela algo de lo que se arrepiente

Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi, delantero del Inter Miami, aseguró que cuando estaba en el Barcelona recibió propuestas para jugar con la Selección de España y que fue algo que pudo "llegar a pasar" pese a que su deseo siempre fuera representar a Argentina, en una entrevista con el podcast Miro de Atrás.

"De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar", dijo Messi.

"Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina", añadió el argentino.

En la entrevista, que tuvo gran repercusión en los medios americanos, Messi contó varias anécdotas, entre ellas que se arrepiente de no haber estudiado inglés.